Arbetsterapeut till arbetsterapienheten, Gällivare sjukhus
2025-10-14
Hos oss på paramedicin träffar vi dagligen kollegor från flera yrkesgrupper inom paramedicin och från öppenvårdsrehabiliteringen, vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Ofta samarbetar vi i olika team där patientens sjukdom, vård och rehabilitering står i fokus.
Vi erbjuder dig ett varierat arbete i ett arbetsteam med ett öppet och positivt klimat. Arbetet är stimulerande och utvecklande med komplexa arbetsuppgifter. Som arbetsterapeut hos oss får du vara med och bidra i såväl det dagliga arbetet som i utvecklingsarbete.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper i svenska, C1 nivå. Det ses som meriterande om du har strokekompetensbevis samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga då arbetet kräver samarbete med andra professioner och verksamheter. Du som söker ska vara uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi ser även att du har förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån människors olika förutsättningar. Du ska ha god kommunikativ förmåga och kunna anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
Det här får du arbeta medInom arbetsterapienheten arbetar du med utredning och bedömning av vuxna patienters aktivitetsförmåga samt inledande rehabilitering. Du möter patienter på såväl gemensam mottagning som på sjukhusets somatiska avdelningar. Ofta sker arbetet tillsammans med exempelvis fysioterapeut.
Det här erbjuder vi dig- Kontinuerlig kompetensutveckling
• Flextid
• Möjlighet att påverka ditt eget schema
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Region Norrbotten Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter
Eva Berggren eva.berggren@norrbotten.se 0920-28 45 10 Jobbnummer
