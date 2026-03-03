Arbetsterapeut till Arbetsterapiavdelningen, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rehabiliteringsenheten på Sollefteå sjukhus består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, dietister och rehabiliteringsassistenter. Ta chansen att vara med och påverka framtidens vård! Arbetsgruppen på vår enhet har bra stämning och du kommer att ha flera erfarna kollegor att diskutera med.
Nu söker vi en arbetsterapeut för tillsvidareanställning till Arbetsterapiavdelningen i Sollefteå. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som arbetsterapeut på Sollefteå sjukhus kommer du bland annat att arbeta med:
Patientarbete både på vårdavdelning och inom mottagningsverksamhet.
Bedömning och rehabilitering inom dagrehabilitering samt handrehabilitering.
Tvärprofessionellt teamarbete med andra yrkeskategorier.
Bedömning av kognition och aktivitetsförmåga hos inneliggande patienter.
Främjande av aktivitetsförmåga och förskrivning av hjälpmedel som kompensatoriska insatser.
Rehabilitering av patienter i olika åldrar med nytillkommen sjukdom eller skada, främst neurologiska tillstånd, inom dagrehab.
Träning och bedömning av aktivitets- och kognitiv förmåga.
Möjlighet att delta i ett nystartat team för strokehem-rehabilitering.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
Har tidigare arbetat på sjukhus
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Är du vår nya kollega? Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
