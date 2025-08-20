Arbetsterapeut till Arbetsterapiavdelning, VO ortopedi i Malmö/Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-08-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver akut- och elektiv ortopedisk sjukvård med både distrikts- och regionansvar. Arbetsterapienheten finns både i Malmö och Lund och består av totalt 17 arbetsterapeuter och tre kuratorer. Vi är verksamma både inom sluten- och öppenvård. Vi är en stark enhet där vi ständigt bedriver utvecklingsarbeten.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi en arbetsterapeut för ett vikariat till vår verksamhet och vår härliga arbetsgrupp. Vi välkomnar dig som tycker om utmaningar och som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt. Det finns utrymme för att vara delaktig i förbättringsarbeten och driva nya projekt.
Som arbetsterapeut kommer du att bidra med din specifika yrkeskompetens genom att bedöma hjälpmedelsbehov och göra ADL-bedömning/träning hos patienter med olika ortopediska skador. På avdelningen arbetar du i team i nära samarbete med fysioterapeut, men även tillsammans med andra yrkeskategorier. Du är viktig i teamet där du har en stor roll i samverkansprocessen vid utskrivning. Vi har även ett nära samarbete med kommunen vid planering och överrapportering där vi skapar goda förutsättningar för en trygg och säker hemgång för patienten.
Arbetsterapeuten har även handmottagning inom öppenvården. Där behandlar vi patienter med distala radiusfrakturer, nervskador och svullnader. Du erbjuds att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten vilket ger dig möjligheten att få vara med och driva utvecklingen framåt. Du kommer även att handleda studenter. Vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling och prioriterar studier på högre nivåer. Som ny medarbetare erbjuds du en gedigen introduktion och möjlighet till mentor. Inom vår verksamhet arbetar vi med patienten i centrum och har ett nära samarbete i hela teamet. För oss är det viktigt med en god arbetsmiljö. I vår arbetsgrupp med arbetsterapeuter och kuratorer har vi en trivselgrupp som anordnar olika aktiviteter eftersom vi satsar mycket på gemenskap och arbetsglädje.
Annonsen avser ett vikariat på cirka ett år med tillträde snarast efter överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. God kännedom om samordnad vårdplaneringsprocess samt goda IT-kunskaper är meriterande.
Du är nyfiken, drivande och gillar teamarbete. Stor flexibilitet krävs då arbetet innebär snabba beslut där du har en stor och viktig roll som arbetsterapeut. Vidare är du lyhörd gentemot både patienter och personal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Louise Dahlqvist, Enhetschef louise.dahlqvist@skane.se 040-33 24 83 Jobbnummer
9466468