Arbetsterapeut till Arbetsterapi, Medicin/Rehab Gällivare sjukhus
2026-02-18
Hos oss träffar vi dagligen kollegor från flera yrkesgrupper inom paramedicin, vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Ofta samarbetar vi i olika team där patienters sjukdom, vård och rehabilitering står i fokus.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med svenska C1. meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du självgående och tar ansvar för ditt arbete, du är stabil och lugn i pressade situationer och du har en god samarbetsförmåga och ser nyttan av att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
Som arbetsterapeut arbetar du med utredning och bedömning av vuxna patienters aktivitetsförmåga samt inledande rehabilitering. Du möter patienter på såväl mottagningar som sjukhusets somatiska avdelningar. Ofta sker arbetet tillsammans med exempelvis fysioterapeut.
Du som söker ska vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig utifrån vad situationen kräver. Du är strukturerad och ansvarstagande över dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du är trygg i din roll och ser möjligheter till förändringar
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett semestervikariat under perioden 2026-06-01 till 2026-08-31 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Malin Marsja Martinsson malin.marsja-martinsson@norrbotten.se 0970-191 62 Jobbnummer
9750198