Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsenheten
Hässleholms kommun / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2026-07-03
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Vill du lyfta vår verksamhet med din specialistkompetens? Sök och var med på vår resa!
Det här erbjuder vi dig!
I vår utveckling enligt bidragsreformen ser vi ett behov av just din kompetens som Arbetsterapeut.
Som arbetsterapeut arbetar du med att göra bedömning av arbetsförmåga utifrån individens hela situation samt öka invånarens insikt om sina arbetsförutsättningar. Du utför kartläggningar, observationer, aktivitets- och funktionsbedömningar och dokumenterar processen. Likaså arbetar du med att identifiera arbetshjälpmedel som möjliggör att deltagaren kan gå vidare i arbete eller studier.
I ditt uppdrag ingår det att
Bedöma arbets- och aktivitetsförmåga samt behov av anpassningar
Identifiera behov arbetshjälpmedel som hjälper deltagaren mot arbete och studier
Arbeta med standardiserade arbetsterapeutiska instrument som AWC, AWP, AWP-FK, WEIS, WRI, teorin Model of human occupation med flera
Trivas med att arbeta utomhus och i en föränderlig miljö
Arbeta nära arbetsmarknadscoacherna kring deltagaren
Vid behov samarbeta med vården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd, vuxenutbildningen etc.
Ta fram aktiviteter kopplat till att kunna bedömma arbetsförmåga
Utveckla gemensamma arbetssätt för att öka invånarnas arbetsförmåga och/eller kartlägga deras arbetsförmåga
Då vi arbetar över enhetsgränserna för att nå våra mål innebär detta att du kan under perioder behöva utföra ditt arbete i andra delar av vår organisation.
Din huvudsakliga arbetstid kommer förläggas ute hos arbetsgivare där deltagare befinner sig.
Din arbetsplats kommer att vara på Arbetsmarknadsenheten
Tjänsten är en projektanställning med start från och med 2026-09-14 till och med 2027-12-31
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Har erfarenhet av att genomföra arbetsförmågebedömningar
Har erfarenhet av att arbeta med personer som står längre från arbetsmarknaden som exempelvis uppburit ekonomiskt bistånd
Körkort B
Det är meriterande om du dessutom
Har kunskap om och utbildning inom Supported Employment
Har god kännedom om berörda myndigheters uppdrag och regelverk
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Intervjuer är inplanerade under v 31
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vår övergripande uppgift är hjälpa arbetssökande kommuninvånare att få jobb genom olika förberedelser, coachning och att få prova på yrken. Vi har fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och arbetar ständigt med metod- och organisationsutveckling. Vår målsättning är att skräddarsy olika lösningar så att våra deltagare så snabbt som möjligt går vidare till studier eller arbete.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Fitore Sallova fitore.sallova@hassleholm.se 0451-268442 Jobbnummer
9992205