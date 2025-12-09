Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsavdelningen
2025-12-09
OM ARBETSPLATSEN
Du kommer att vara en av tre arbetsterapeuter som arbetar nära övriga kollegor på Arbetsmarknadsavdelningen. Gemensamt har vi en bred kompetens, som spänner över många yrkeskategorier. Vi är ett glatt gäng med stort engagemang för målgrupperna och som är måna om att ha en god stämning på arbetsplatsen.
Som arbetsterapeut på Arbetsmarknadsavdelningen får du arbeta med hela människan, det vill säga stödja det friska. Du kommer att utgå från den enskilda människans resurser där du stödjer den enskilde i att nå egenförsörjning genom arbete, studier, annan sysselsättning eller rehabiliterande insatser. Arbetsmarknadsavdelningen är viktig del i Tranås kommuns arbete för att förebygga utanförskap och bidra till lokal kompetensförsörjning.
Arbetsuppgifter
I detta uppdrag kommer du att arbeta med att utreda och bedöma arbetsförmåga hos målgrupperna. Uppdraget kan endera vara att stödja den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden eller att i dialog med till exempel Hälso- och sjukvården eller Arbetsförmedlingen hitta andra lösningar tillsammans med den enskilde. Du har möjlighet att samarbeta med vår praktiska verksamhet när det gäller att utreda och bedöma arbetsförmåga.
I arbetsuppgifterna ingår många möten med deltagare, kollegor och uppdragsgivare, därför är det viktigt att du har hög social kompetens och trivs i dialog med andra. Du har förmåga att handleda kollegor och samarbetsparter.
I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter så som dokumentation. Tranås kommun använder verksamhetssystemet Combine. I utredningsarbetet används bland annat instrumenten AWP, AWC, WRI och DOA. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Vi tror att du har skaffat dig en varierande arbetslivserfarenhet som skapar en förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar, och därigenom vilka krav arbetsgivare ställer på medarbetare. Du besitter en kulturell medvetenhet som skapar en förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar den enskilde och andra. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom arbetsmarknadsområdet och MI utbildning. B-körkort och god datorvana är ett krav för tjänsten. Du kan också uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
För att passa och trivas i denna roll tror vi dessutom att du har följande egenskaper:
Personlig mognad: Du är trygg, stabil och har självinsikt samt ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Uthållig: Du förblir motiverad och effektiv trots att processerna tar tid. Du har förmåga att arbeta fokuserat och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete.
Relationsskapande: Du är skicklig i ditt bemötande och kan med din lyhördhet möta deltagaren utifrån dess unika position. Du är även utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang där du enkelt skapar och underhåller relationer.
Omdöme: Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer planeras att hållas 14, 15, 16 och 20 januari 2026.
OM FÖRVALTNINGEN
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen består av tre sektioner; vuxenutbildning, utförare samt myndighetssektionen. En målsättning är att arbeta mer tvärprofessionellt kring de medborgare vi möter - allt för att lyckas i vårt gemensamma uppdrag att skapa nytta och ge stöd.
Ersättning

Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb.
