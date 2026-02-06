Arbetsterapeut till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du bidra med din professionella kompetens i en verksamhet som skapar reella möjligheter till arbete och studier för Botkyrkabor? Vi söker två arbetsterapeuter som vill vara med och bygga upp Arbetsmarknadsenhetens nya arbetssätt inom ramen för ReBootkyrka och det kommande aktivitetskravet.
I rollen som arbetsterapeut arbetar du nära individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar med professionella bedömningar av arbetsförmåga och aktiviteter. Ditt uppdrag är att identifiera individens förutsättningar, hinder och möjligheter i relation till arbete och meningsfull aktivitet. Arbetet innebär både individuella bedömningar och ett konsultativt stöd till kollegor och samarbetspartners, där dina underlag ligger till grund för planering, matchning och beslut om vidare insatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- utreda och göra bedömningar av deltagarnas arbetsförmåga och aktiviteter genom strukturerade observationer och evidensbaserade bedömningsinstrument
- identifiera hinder och möjligheter i relation till arbete samt föreslå konkreta anpassningar av arbetsmiljö, arbetsuppgifter eller arbetstid
- arbeta konsultativt gentemot arbetsinstruktörer och gruppaktivitetsledare i de praktiska verksamheterna för att bidra till en hållbar arbetsmiljö samt som stöd till andra funktioner i arbetet med deltagarna
- genomföra aktivitetsanalyser för att matcha individens förutsättningar mot lämpliga arbetsuppgifter internt eller externt
- samverka med olika parter och bidra med bedömningsunderlag för fortsatt planering mot arbete, studier eller annan relevant insats
- dokumentera och skriva professionella utlåtanden som används i samverkan med exempelvis Försäkringskassan, vården och andra myndigheter.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med flera professioner och kräver ett helhetsperspektiv på individens situation. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för hållbara stegförflyttningar och bidra till att rätt insats ges vid rätt tillfälle.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en ny enhet inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som är under uppbyggnad. Här arbetar arbetsterapeuter, arbetsinstruktör och andra professioner i nära samverkan kring individen. Tillsammans utvecklar ni individanpassade aktiviteter och insatser med fokus på hållbara stegförflyttningar mot arbete eller studier. Enheten befinner sig i en utvecklingsfas där arbetssätt, samverkansformer och strukturer successivt formas, vilket ger utrymme för dialog, samarbete och gemensamt lärande.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med en kollega där du får vara med och forma en ny verksamhet. Du ges förutsättningar att fördjupa din kompetens inom arbetsförmågebedömning, samverkan och individanpassade insatser, samtidigt som det finns möjlighet att bredda din erfarenhet genom samarbete med andra professioner och aktörer. På sikt kan rollen även öppna upp för fördjupning inom särskilda målgrupper, metodutveckling eller ett utökat ansvar i verksamhetens utvecklingsarbete, beroende på verksamhetens behov och ditt eget intresse.
Du som söker till oss
Du är legitimerad arbetsterapeut med akademisk examen och legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har erfarenhet av att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är trygg i att bedöma aktivitets- och arbetsförmåga som underlag för vidare planering mot arbete, studier eller annan relevant insats.
Övriga krav:
- Erfarenhet av arbetsförmågebedömning och vana att använda relevanta bedömningsinstrument, exempelvis AWP, DOA, WRI eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa, fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt neuropsykiatriska diagnoser (NPF).
- Erfarenhet av att analysera och dokumentera bedömningar i tydliga, strukturerade och rättssäkra utlåtanden.
- Erfarenhet av att kommunicera tydligt och pedagogiskt samt av att förmedla bedömningar till deltagare, kollegor och samverkande aktörer.
- Erfarenhet av att arbeta konsultativt och i samverkan med andra professioner.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller företagshälsovård.
- Utbildning eller erfarenhet av motiverande samtal (MI).
- Utbildning i Supported Employment (SE) och/eller Individanpassat stöd till arbete (IPS).
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad i nära samarbete med arbetsmarknadscoacher, arbetsinstruktörer och andra professioner kring individen. Du delar bedömningar och iakttagelser på ett tydligt sätt och bidrar aktivt till gemensamma beslut och en sammanhållen planering. Rollen kräver att du är analytisk och kan se samband mellan individens förutsättningar, aktivitetskrav och arbetsmiljö. Du tolkar observationer och bedömningsresultat på ett systematiskt sätt och omsätter dem till välgrundade rekommendationer som ger stöd i individens fortsatta steg.
Du behöver också vara strukturerad i hur du planerar, genomför och följer upp bedömningar. Dokumentationen håller hög kvalitet och dina utlåtanden är tydliga, rättssäkra och lätta att använda i samverkan med andra aktörer.
Eftersom verksamheten är under uppbyggnad är det viktigt att du är lösningsorienterad och kan hitta praktiska, hållbara anpassningar i vardagen. Du bidrar till att utveckla arbetssätt och skapa lösningar som fungerar både för individen och verksamheten på kort och lång sikt. Ersättning
