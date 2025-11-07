Arbetsterapeut till Annebergsgården, Danderyds kommun
2025-11-07
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vi söker en arbetsterapeut med tjänstgöringsgrad 60%. Du kommer att arbeta på Annebergsgården, 1 av våra 5 vård- och omsorgsboenden, och LSS som drivs av kommunens egen regi.
Annebergsgården har 40 platser och här upplever de boende att de får ett bra bemötande från personalen, är nöjda med sitt boende och känner sig trygga. Annebergsgården ligger i ett vackert skogsområde i Enebyberg och har nära till allmänna kommunikationer och god tillgång till parkeringsplatser.
Vård och omsorg egen regi, driver vård och omsorg inom äldreomsorg och LSS och verksamhetsområdet är en del av Socialförvaltningen.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans med fysioterapeuten utgör du en viktig pusselbit i utformandet av en meningsfull vardag för de boende. Du handleder omvårdnadspersonalens ansvarstagande i ett funktionsbevarande arbetssätt och du är med och skapar en meningsfull och aktiv vardag för de äldre. Du säkerställer och deltar i det multiprofessionella teamet runt den boende. Dokumentation sker i Treserva.
Arbetsterapeuten i teamet ansvarar för:
* Förskrivning, utprovning och uppföljning av bashjälpmedel.
* Funktions- och aktivitetsbedömningar i vardagliga aktiviteter.
* Individuella förflyttningsbedömningar tillsammans med fysioterapeut.
* Handledning i grundläggande förflyttningsteknik för omvårdnadspersonal tillsammans med fysioterapeut.
Arbetsuppgifter inkluderar att:
* Tillsammans med fysioterapeut ansvara för vardagsrehabiliteringen av de boende.
* Göra bedömning/träning av ADL-förmåga.
* Göra bedömning/förskrivning/utprovning och kontinuerlig uppföljning av ADL-hjälpmedel samt även kognitiva hjälpmedel.
* Göra anpassning av boendemiljö utifrån den boendes individuella behov, intressen och förmåga.
* Planera och leda gruppaktiviteter utifrån de boendes intressen och behov.
* Handleda omvårdnadspersonal i boendes aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad arbetsterapeut
* Har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL och SOL
* Har grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
* Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
* Har B-körkort
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Du har god förmåga att handleda och inspirera omsorgspersonal. Vi tror du att du har lätt för att sätta dig in i andras situation, du lyssnar, visar hänsyn och anpassar dig. Du är samarbetsorienterad med fokus på det gemensamma målet i ditt arbete. Vidare hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du arbetar självständigt enligt en tydlig process samt organiserar och planerar ditt arbete väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Provanställning kan komma att tillämpas.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
