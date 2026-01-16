Arbetsterapeut till Aneby kommun- gör skillnad i en liten gemenskap
2026-01-16
Vi söker nu en arbetsterapeut till Myndighetsenheten Bistånd i Aneby kommun, ett föräldravikariat om ca 1 år. Bli en del av vårt sammansvetsade team som tillsammans arbetar för att ge bästa möjliga stöd till våra medborgare och till varandra.
Detta är en unik roll för dig som arbetsterapeut som bland annat inkluderar tätt teamarbete tillsammans med myndighetens biståndshandläggare. Vänta inte med att söka, då vi påbörjar intervjuer innan sista ansökningsdagen har passerat!
Om rollen
Som arbetsterapeut inom Myndighetsenheten Bistånd arbetar du nära brukare både självständigt och i team, allt med fokus på förebyggande och rehabiliterande arbete inom socialpsykiatri, KAA och försörjningsstöd. Detta görs i samordning och samverkan med biståndshandläggare inom teamet samt med socialsekreterare och andra aktörer så som region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.
Du kommer bland annat att:
• arbeta för att stödja unga vuxna att hitta vägar till återhämtning/ rehabilitering, oberoende och aktivitet
• göra bedömningar av arbetsförmåga och funktionsnivå, ADL som grund för insatser och uppföljning.
Arbetet är förebyggande och motiverande för att främja delaktighet och självständighet.
Vem du är / kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Vi söker dig som:
• är empatisk, lyhörd, driven och lösningsorienterad
• har god förmåga att kommunicera både med brukare och kollegor i tal och skrift
• trivs i en mindre arbetsgrupp där samarbete, att hjälpas åt och teamkänsla är centralt
• självständigt kan planera och genomföra ditt arbete, men också är en lagspelare
• är intresserad av att lära och vill vara delaktig i vårt utvecklingsarbete och i preventivt arbete för god och nära vård
• har erfarenhet av samverkan kring arbetsmarknadsfrågor ihop med region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa
• B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem:
• Pulsen Combine
• Cosmic Link
Samt om du har erfarenhet av arbete
• inom socialtjänst/ arbetsmarknadsavdelning och av
• IBIC (Individens behov i centrum)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du står bakom kommunens värdeord; öppenhet, utveckling och ansvar.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder dig
• En viktig roll i en engagerad arbetsgrupp som arbetar som ett team - Du får vara med och forma vårt arbetssätt och vår verksamhet. Hos oss blir du del av en arbetsgrupp där vi är måna om varandra, har lätt till skratt, där vi hjälps åt och tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag.- Vi arbetar tvärprofessionellt i team, biståndshandläggare och arbetsterapeut, för att preventivt i tidigt skede kunna möta våra brukares unika behov och möjliggöra självständighet, oberoende och återhämtning.* God arbetsmiljö och flexibilitet- Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete.* Personlig och professionell utveckling- Hos oss får du möjlighet att växa både inom ditt yrke och som individ, med tillgång till relevant fortbildning och extern handledning.* Nära arbetsledning - Vi satsar på nära arbetsledning och fortlöpande Teamträffar med ärendedialog. Som nyanställd får du en grundlig introduktion med dina kollegor och din chef som handledare.* Nära till beslut - I vår organisation har du möjlighet att snabbt få gehör för dina idéer och vara med och påverka arbetet för kvalitet och utveckling.
Om Arbetsplatsen
Myndighetsenheten i Aneby kommun består av tre team med varsin enhetschef, Bistånd, Barn- och unga och Vuxen. Teamen arbetar tätt tillsammans både inom enheten och ihop med vår verkställighet. Vi månar om god intern samordning för samverkan och helhetssyn. Det är en betydelsefull del i vårt arbetssätt.
Inom team Bistånd arbetar vi tvärprofessionellt som ett team. Vi är både biståndshandläggare inom äldreomsorg och inom funktionshinderomsorg LSS/ socialpsykiatri samt en arbetsterapeut.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
