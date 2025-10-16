Arbetsterapeut till allmänpsykiatrin, Specialistpsykiatrin Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Allmänpsykiatrin är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård som följer patienten i hela vårdkedjan. Inom allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen enhet 2 behandlas patienter med personlighetssyndrom, ätstörning, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.
Vi söker nu arbetsterapeut till allmänpsykiatrin, vill du vara en del av vårt team?Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut kommer du att bedriva kvalificerat bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete med patienter inom allmänpsykiatrin. Ditt arbete innefattar både individuella patientkontakter och att leda psykoedukativa grupper, som exempelvis Ha koll eller Vardag i balans. I arbetet med patienterna bidrar du med arbetsterapeutisk bedömning och utredning, strukturhöjande insatser och förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med andra yrkeskategorier men du har även ett nära samarbete med dina arbetsterapeutkollegor.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetsterapeutteam med bred kompetens och olika erfarenheter. Vi värdesätter samarbete och kunskapsutbyte och du kommer att få en mentor som ger dig stöd i din nya roll. För att du ska känna dig trygg och väl förberedd erbjuder vi relevant utbildning som behövs för att leda grupper. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi lär av varandra och utvecklas både som yrkespersoner och som team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta med ett intressant och omväxlande arbetsområde. Erfarenhet av arbete som arbetsterapeut inom psykiatrisk verksamhet är meriterande.
Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i ett team och du gillar att utveckla både ditt eget och verksamhetens arbete. Du känner dig säker i osäkra sammanhang, står upp för dina egna åsikter och välkomnar förändring samt utveckling med stort fokus på patienterna. Vi ser att du är engagerad i ditt arbete, har ett stort intresse av att arbeta inom psykiatrisk verksamhet och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
