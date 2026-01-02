Arbetsterapeut Till Aleris Asih Nord
Aleris Sjukvård AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och professionell arbetsterapeut till vårt team på Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH).
Om oss Aleris Närsjukvård AB bedriver ASIH, sluten palliativ vård, Rehab Station, närakuter och basal hemsjukvård. Ett tydligt vårdkoncept med god samverkan möjliggör säkra vårdövergångar för våra patienter. Våra medarbetare drivs av stort engagemang och hög delaktighet. Vi gör skillnad varje dag.
Inom Aleris palliativa verksamhetsområde Nord vårdar vi svårt sjuka patienter i hemmet (ASIH). Vården bedrivs genom vårdval på uppdrag av Region Stockholm. Vi erbjuder specialiserad vård utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt under dygnets alla timmar.
Aleris ASIH Nord är en verksamhet med sex ASIH enheter och vi finns på Lidingö, i Sollentuna, Täby, Väsby och Vällingby.
Inom vår verksamhet vårdar vi vuxna patienter med olika diagnoser men vanligast är cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar. Vi har en helhetssyn på människan och vårt fokus är att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Att arbeta inom ASIH innebär att arbeta förebyggande, ge individuell vård och att medverka till att skapa trygghet och mening.
Rollen
Arbetsterapeutens arbetsuppgifter i ASIH innefattar dels traditionella arbetsterapeutuppgifter och stor tonvikt ligger också på interventioner som är meningsskapande och förhöjer livskvaliteten. Som arbetsterapeut utför du exempelvis bedömning/behandling av aktivitets- och funktionsförmåga, arbetar med att stödja patienten att ta tillvara funktioner och förmågor och förskriver/provar ut hjälpmedel. Att arbeta inom ASIH innebär att arbeta förebyggande, ge individuell vård och att medverka till att skapa trygghet. Din arbetsplats är främst i Vällingby, men vi stöttar alltid upp på andra enheter vid behov.
Hos oss får du ett arbete som präglas av teamarbete, vård på patientens villkor samtidigt som du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du ingår i vår paramedicinska enhet och rapporterar till den paramedicinska enhetschefen. Du kommer till en kompetent enhet med kollegor som arbetar inom de olika professionerna fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Du har 3 arbetsterapeutkollegor, som också arbetar inom Aleris ASIH Nord. Utöver den paramedicinska gruppen arbetar du i teamen i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.
Vårt erbjudande
Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad för patienter och deras anhöriga.
Ett stimulerande och stödjande arbetsklimat.
Engagerade kollegor och ett tvärprofessionellt arbetslag.
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av arbete i team.
Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av arbete med multisjuka patienter och arbete inom liknande uppdrag.
Som person har du ett flexibelt arbetssätt, är lyhörd och initiativtagande. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och trivs med teamarbete.
Giltigt B-körkort är ett krav eftersom arbetet innebär möten med patienter och närstående i deras hem. Du uttrycker dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Anställningsvillkor Anställningsform: Visstidsanställning Omfattning: Heltid 100% Tillträde: Från 260401-270115 eller enligt överenskommelse (kan bli ev förlängning) Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsPubliceringsdatum2026-01-02Så ansöker du
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2026-01-30. I och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Enhetschef Johanna Holfve,
tel: 079-098 45 78
mail: johanna.holfve@aleris.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Johanna Holfve johanna.holfve@aleris.se Jobbnummer
9667785