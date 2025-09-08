Arbetsterapeut till äldreomsorgen i Bromma
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Äldreomsorgens verksamhet i Bromma består av tre vård och omsorgsboenden, Mälarbackens - Brommagårdens och Tranebergs vård och omsorgsboenden.
Mälarbacken är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år. På Mälarbacken bor 282 personer med olika inriktningar. Mälarbacken har fem demensenheter, fyra somatiska enheter, en enhet för profil psykiatri, en enhet för korttidsvård - och växelvård samt en dagverksamhet. Mälarbacken ligger vid ett naturskönt område och hit åker man enkelt med t ex bil, buss eller tunnelbana. Mälarbacken är en akademisk nod och man tar emot sjuksköterskestudenter både från grundutbildning och från specialistutbildning samt fysioterapeut - och arbetsterapeutstudenter.
Brommagården har 36 lägenheter och är belägen i en naturskön park inom ett villaområde nära Bromma Kyrka. Brommagården har en egen stor innergård med äppelträd, odlingsland och bärbuskar.
Traneberg har 44 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Trädgården är en stor takterrass i söderläge med utsikt över Mälarens vatten och delar av Stockholm. Traneberg är belägen nära kommunala färdmedel så som tunnelbana, tvärbana samt bussar.
Din roll
Rehabteamet i Bromma består av 4 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 4 arbetsterapeuter. Du kommer att arbeta i team i nära samarbete med sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Detta innebär att du kommer att jobba på flera enheter i samarbete med dina sjukgymnast/fysioterapeut kollegor och de andra arbetsterapeuter som ingår i rehab-teamet.
Du kommer tillsammans med dina kollegor medverka till att våra boende får en personcentrerad funktionsbevarande vård. Du ger handledning till omvårdnadspersonal för att stödja ett hälsofrämjande förhållningssätt. I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en arbetsterapeut så som ADL bedömningar, uppföljningar, ordination och utprovning av hjälpmedel, hjälpmedelshantering och medverkande i gång och förflyttningsträning.
I ditt uppdrag som arbetsterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor och övriga yrkeskategorier ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen. Även handledning av studenter ingår i ditt uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med några års arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut inom äldreomsorgen.
Som arbetsterapeut är det viktigt att du tycker om att arbeta i team. Du har lätt att samarbeta med olika typer av yrkeskategorier och med anhöriga. Du är trygg och stabil och har en förmåga att se till helhetsperspektivet i verksamheten när du arbetar. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en öppenhet inför förbättringar och vill bidra till vår gemensamma utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill gärna att du är intresserad av kvalité och utveckling då det finns stora möjligheter till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
