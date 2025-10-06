Arbetsterapeut till akutstroke på akademiska sjukhuset
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum består av tre sektioner: hälsoprofessioner, smärtcentrum och rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, därför erbjuds du som ny handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Vi har specialistkunskaper inom rehabilitering och smärta men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på utbildning, forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.
Arbetsterapeuterna på Akademiska sjukhuset arbetar inom många olika verksamheter över hela sjukhuset och träffar patienter i både slutenvård och öppenvård, vilket ger utrymme för samarbete och kompetensutveckling inom professionen. Som arbetsterapeut möter du människor i många olika situationer och du kan räkna med ett varierande och meningsfullt arbete med stimulerande arbetsuppgifter.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en arbetsterapeut till en akutstroke slutenvårdsavdelning. Avdelningens uppdrag är akut omhändertagande och funktionsbedömning och utskrivningsplanering. Grunden för det rehabiliterande förhållningssättet är ett nära samarbete i tvärprofessionella team som har en helhetssyn på patienten. Tillsammans arbetar teamet för att ge patienter en professionell vård och rehabilitering. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt.
På avdelningen är du en av tre arbetsterapeuter. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bedömning av patientens aktivitets- och funktionsförmåga samt kognition. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt kontakt med arbetsterapeut i kommun eller annan vårdenhet utgör också en del av dina arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom neuroligi är det något vi värdesätter, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad.
Din kompetens
Du är en engagerad och positiv kollega, som vill vara med och påverka och utveckla verksamheten. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner ansvar för din egen insats och våra patienter. Du tycker att ett professionellt och trevligt bemötande, kanske med en nypa humor, är ett värdefullt verktyg för att skapa goda relationer till patienter och kollegor.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst, tjänstgöringsgrad 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Som medarbetare hos oss får du tillgång till Friskhuset på Akademiska sjukhuset med gym, gruppträning och träningsrådgivning m.m. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Marie Björk marie.hansson.bjork@akademiska.se
018-6115328
Facklig företrädare Sveriges Arbetsterapeuter nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
