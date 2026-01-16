Arbetsterapeut, sommarvikarie 2026, Björknäsgårdens äldreboende
Norlandia Care AB / Sjukgymnastjobb / Boden Visa alla sjukgymnastjobb i Boden
2026-01-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Boden
, Åsele
, Mark
, Gävle
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är arbetsterapeut och som vill jobba heltid under hela eller delar av sommaren på Björknäsgårdens äldreboende i Boden. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som arbetsterapeut på Norlandia Äldreomsorg?
Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att ansvara för att göra arbetsterapeutiska utredningar, bedömningar och åtgärder. Bedömningar och arbetet görs utifrån rehabiliterande och funktionsbevarande omsorg samt efter den äldres behov, önskemål och resurser. Du ansvarar för utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter samt hjälpmedel. Du kommer att tillsammans med fysioterapeut hålla i ergonomi- och förflyttningsteknik utbildningar för personalen och delta vid möten med teamen.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Om Björknäsgårdens äldreboende
Björknäsgårdens äldreboende är ett privat äldreboende som nyöppnade i november 2019. Vi erbjuder 126 boendeplatser fördelade på sju avdelningar, av dessa platser har vi 36 platser demens.
Boendet ligger centralt med nära anslutning till djur och natur. Möjlighet till parkering och motorvärmare finns för våra bilburna medarbetare. Björknäsgården är ett boende som nischar sig mot aktiviteter till våra boende, stora och som små. Vi söker medarbetare som vill bli en del av vårt team och längtar efter att ta sitt kontaktmannaskap till en ny nivå.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/bjorknasgarden
Hos oss får du tillgång till Cappy - en smart lönefunktion
Som sommarvikarie på Norlandia får du tillgång till Cappy - en app som ger dig koll på arbetstid och lön i realtid. Du ser preliminär lön och hur extra pass påverkar lönen, kan vid behov ta ut upp till 50 % av intjänad lön (timanställda; 29 kr/uttag, ingen kredit/ränta) och får tillgång till utbildningar i privatekonomi.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Som arbetsterapeut inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som arbetsterapeut inom äldreomsorgen.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorvana och systemkunskap.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid eller deltid
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer 010-761 30 74
E-postadress anna.kummu@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7064546-1794579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Norlandia Björknäsgården (visa karta
)
961 64 BODEN Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9689929