Arbetsterapeut sommarvik Hemsjukvården och Hälso- och sjukvårdsenheten
2026-01-30
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med närhet till kollegor.
Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna?
Som arbetsterapeut hos oss jobbar du i team tillsammans med övriga yrkeskategorier men du har även ett nära samarbete med andra arbetsterapeuter. Du får möjligheten att bidra med din erfarenhet och utvecklas i din arbetsterapeutroll.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Välkommen att söka vikariat i kommunens hemsjukvård och hälso- och sjukvårdsenhet (HSE)!
Örebro kommun har fem hemsjukvårdsområden (Sydost, Nordost, Nordväst, Väster och Östernärke) samt en separat Hälso- och sjukvårdsenhet (HSE) som jobbar mot invånare som har personlig assistans, bor på en grupp- eller servicebostad och/eller går på daglig verksamhet utifrån LSS-beslut. Utförarna finns antingen inom kommunal eller privat regi.
Som arbetsterapeut hos oss erbjuds du ett spännande arbete med patientgrupper i olika åldrar, diagnoser och livssituationer. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar. På samtliga enheter finns möjlighet till ett nära kollegialt stöd. Hemsjukvårdsområdena är indelade utifrån geografiska områden medan enheten HSE har uppdrag över hela Örebro kommun.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hemsjukvård
• kommunens hemsjukvård har primärvårdsuppdrag för alla kommunens invånare oavsett ålder
• du arbetar med olika patientgrupper i alla åldrar som bor i ordinärt boende
• du arbetar med patientens behov i centrum utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde
• du utreder, planerar, genomför och utvärderar arbetsterapeutiska insatser enligt arbetsterapiprocessen
• du bedömer den enskildes behov av miljöanpassning, hjälpmedel och strategier
• du förskriver och provar ut hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
• du skriver intyg och utlåtanden
• du arbetar självständigt och i team med kollegor och andra yrkeskategorier
• du informerar, utbildar, handleder och instruerar omvårdnadspersonal
• du dokumenterar självständigt i kvalitetsregister och verksamhetssystem
Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
• du arbetar med olika patientgrupper från 18/21 år och uppåt som har personlig assistans, bor på en grupp- eller servicebostad och/eller går på daglig verksamhet utifrån ett LSS-beslut
• du utreder, planerar, genomför och utvärderar arbetsterapeutiska insatser enligt arbetsterapiprocessen
• du bedömer den enskildes behov av miljöanpassning, hjälpmedel och strategier
• du förskriver och provar ut hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
• du skriver intyg och utlåtanden
• du arbetar självständigt och i team med kollegor och andra yrkeskategorier
• du informerar, utbildar, handleder och instruerar baspersonal och personliga assistenter
• du dokumenterar självständigt i kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Hemsjukvård Väster utgår från gemensam lokal belägen centralt väster i Örebro. Vår enhet består av drygt 40 medarbetare, varav ca 15 av dessa är arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde består av både tätort och landsbygd, i ett omväxlande och trevligt område. Vi förflyttar oss med både cykel och bil till våra patienter.
Hemsjukvård Nordost och delar av Nordväst utgår från Hälsokvarteret Wadköping som ligger ovanför Skebäcks Vårdcentral. Vi i hemsjukvården samverkar med andra verksamheter så som flera hemtjänstgrupper, kvällsorganisationen för sköterskorna på Säbo och nattsköterskorna. Den nya arbetsplatsen är utformad med aktivitetsbaserade ytor som främjar samverkan, trivsel och ett modernt sätt att arbeta. I Hsv Nordost och Nordväst arbetar idag 12 arbetsterapeut, ett flertal sjuksköterskor och undersköterskor.
Två områden, Vivalla-Lundby samt Axberg, som tillhör Hsv Nordväst, sitter kvar i sina befintliga lokaler. De som arbetar där är sammanlagt 6 arbetsterapeuter, samt sjuksköterskor och undersköterska. Vårat upptagningsområde är tätort och landsbygd där vi både går, cyklar och åker bil till våra patienter.
Hemsjukvård Sydost utgår från Ladugårdsängen (Ängen). Det finns goda möjligheter till samarbete och kollegialt stöd då vår enhet består av ca 35 medarbetare varav 14 arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde är varierande med både tätord och landsbygd. Vi förflyttar oss både med cykel och bil.
HSE utgår från gemensam lokal belägen i Vasastan i Örebro. Upptagningsområdet är hela Örebro kommun och vi tar oss fram via cykel eller bil. Enheten består av cirka 35 medarbetare (arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetsstöd och enhetschefer). Åtta av dessa är arbetsterapeuter.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Flexibilitet, god samarbetsförmåga. God kommunikativ förmåga. Ansvarstagande. Självständighet.
• legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort manuell växel
• kunna cykla
• god datorvana
• Kunna uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av personer med stöd enligt LSS
• kunskap och erfarenhet av verksamhetssystemen Lifecare HSL och Lifecare SPTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 15 juni tom - 9 augusti
Antal tjänster: 6-10
Övrig information
Intervjuer sker digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
