Arbetsterapeut, sommarjobb, Ersta sjukhus palliativa vårdavdelning
Sjukgymnastjobb
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. I 175 år har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Den palliativa kliniken består av en specialiserad palliativ vårdavdelning (SPSV) för vuxna, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt Lilla Erstagården som är en palliativ vårdavdelning för barn och unga.
Om rollen
I den här tjänsten har du din huvudsakliga placering på SPSV. Som arbetsterapeut inom palliativ vård arbetar du med att underlätta vardagen för patienten, både på avdelningen och i hemmet. Arbetsuppgifterna innebär bland annat bedömning/kartläggning av aktivitets- och mobilitetsförmåga, utprovning/förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel. ADL-bedömning inför vårdplanering, bedömning/anpassning av hemmiljön och handledning av personal och närstående.
Du arbetar i ett multiprofessionellt team och vårdar svårt sjuka patienter på vårdavdelning och i hemmet. Du arbetar för att förebygga fysisk, psykisk, social och andlig smärta och ser till patientens oberoende och värdighet. Vårt gemensamma fokus är att främja patientens självständighet och livskvalitet.
Annonsen avser ett semestervikariat under perioden juni-augusti 2026.
Vem är du?
Vi söker dig som har förmåga att balansera självständigt arbete inom din profession med samarbete inom det multiprofessionella teamet. Du är flexibel, positiv och inriktar dig på problemlösning.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från palliativ vård/primärvård och uppgifter såsom bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning är meriterande.
Övrigt om rekryteringen
Kontaktperson: Kajsa Burlin, Vårdenhetchef, kajsa.burlin@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Fiona Cameron, SACO, fiona.cameron@erstadiakoni.se
Heidi Augustesen, SACO, heidi.augustesen@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323740-1871611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Folkungagatan 125 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9774849