Arbetsterapeut som vill coacha mot arbete
2026-02-13
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vill du vara med och göra skillnad för Gnosjö kommuns medborgare? Är du en engagerad person med erfarenhet av socialt arbete? Då skulle du passa bra in på vår Arbetsmarknadsenhet. Vi är ett team på sju personer som arbetar i nära samarbete och där vi ser våra olika erfarenheter och kunskaper som styrkor. Du kommer bidra till vårt team med ytterligare förmågor.
Arbetsmarknadsenheten ger stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, där målet är att förbättra förutsättningarna att nå arbete eller studier.
Du kommer att ingå i Arbetsmarknadsenhetens team och arbeta i nära samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län, Finnvedens Samordningsförbund, Gnosjöandans kunskapscentrum och kommunens övriga förvaltningar och verksamheter.
Som arbetscoach är din primära arbetsuppgift att coacha individer till arbete eller studier utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Tillsammans med övrig personal i verksamheten är målsättningen att enheten skapar så goda förutsättningar som möjligt för individerna att nå reguljärt arbete eller studier. På så sätt bidrar du till ett socialt hållbart Gnosjö kommun med näringslivets kompetensförsörjningsutmaningar i fokus.
Du ska genom motivationsarbete hjälpa individen att se och använda sina egna styrkor och förmågor. Du ska bidra till att främja, förbättra och/eller upprätthålla individens hälsa, identifiera hinder och söka hållbara lösningar. Du ska med god kvalitet planera och leda arbetsträningar, samt göra arbetsförmågeutredningar. Du ska genomföra progressionsmätningar och skapa handlingsplaner tillsammans med enskilda individer. Du kan även komma att få ansvara för olika kort- och långsiktiga projekt.
Vi söker dig som gillar att arbeta i team. Du ska stimuleras av att ta dig an utmaningar självständigt såväl som i samarbete med andra. Du kommer få god möjlighet att introduceras i tjänsten.Kvalifikationer
I rollen som arbetscoach söker vi dig som är driven och engagerad i möten med människor. Du ser helheter och förutsättningar för varje individ. Du bör ha lätt att få kontakt med nya människor, en stor lyssnarförmåga och massor av social kompetens.
Du har lätt för att skapa dig en överblick i både tanke och arbete. För att lyckas riktigt bra tror vi också att du har erfarenhet av att hålla samtal, både enskilt och i grupp och har erfarenhet av arbete utifrån ett mångfaldsperspektiv. Du behöver ha en god samverkanskompetens där du upprätthåller och utvecklar den samverkan som krävs för uppdraget.
Du ska kunna utrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift samt ha en god förmåga att självständigt skapa den struktur och administration som tjänsten kräver.
Krav för tjänsten:
* Du är legitimerad arbetsterapeut eller innehar utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har du erfarenhet inom utredningsarbete eller arbetslivsinriktad rehabilitering ser vi det som meriterande.
* Har du arbetat coachande/motiverande i arbetsmarknadsfrågor med personer som står långt från arbetsmarknaden ser vi det som meriterande.
* Körkort erfordras.
* Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa medborgarskap.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
