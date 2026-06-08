Arbetsterapeut som del av Rehabpar till Socialpsykiatrin
Borås kommun / Sjukgymnastjobb / Borås Visa alla sjukgymnastjobb i Borås
2026-06-08
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Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för. Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Om verksamheten
Vi söker två nya kollegor. En fysioterapeut och en arbetsterapeut som vet att samarbetet är deras styrka. Vi ser gärna att ni jobbar ihop eller har jobbat ihop tidigare. Hos oss blir ni en gemensam rehabiliterande kraft runt patienten.
Ni tillhör ett av våra tre team med utgångspunkt på Bryggaregatan i Borås, men arbetar huvudsakligen i patientens hem. Här sker förändring sällan snabbt, men den blir desto mer betydelsefull. Relation, förtroende och närvaro är ofta viktigare än den enskilda åtgärden. Ni kommer arbeta nära sjuksköterskor, baspersonal och patienten själv i ett tvärprofessionellt team där ert samspel gör verklig skillnad i människors vardag. Vår målgrupp är komplex, vilket gör att flexibilitet, lyhördhet och förmåga att tänka utanför boxen är viktiga egenskaper i det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att stärka individens förmåga att klara sin vardag och vara så självständig som möjligt. Det innebär att du arbetar både förebyggande, kompenserande och alltid med individens behov, resurser och delaktighet i fokus. Du bedömer hur personen fungerar i sina dagliga aktiviteter och anpassar insatser utifrån vad som är viktigt för individen.
Arbetet kan innebära att träna och utveckla förmågor, men också att kompensera svårigheter genom exempelvis hjälpmedel, anpassningar i miljön eller strukturer i vardagen. Du provar ut och följer upp hjälpmedel, gör anpassningar i bostad och närmiljö samt handleder personal och närstående i hur stödet bäst utformas. Målet är att möjliggöra en fungerande vardag och öka självständighet, delaktighet och livskvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med kunskap om hur aktivitetsförmåga påverkas av funktionsnedsättningar och hur individanpassade insatser kan stärka självständighet i vardagen. Du har erfarenhet av bedömning, träning och kompensatoriska insatser samt ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt att samarbeta med andra yrkesgrupper så som fysioterapeuter, sjuksköterskor och baspersonal. B-körkort är ett krav då arbetet innebär resor mellan olika verksamheter.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom psykiatrin.
Det viktigaste för oss är att du är engagerad, nyfiken och trygg i din roll samt att du har viljan att bidra till att förbättra vardagen för människor med olika funktionsvariationer. Det här är en otroligt meningsfull roll där du får använda både din kompetens och din kreativitet. Vi tror därför att rätt inställning är viktigare än exakt bakgrund!
Om du letar efter ett arbete där ingen dag är den andra lik, där teamkänslan är stark och där du får växa både professionellt och personligt - då har du hittat rätt!
Övrig information
Läs mer om dina förmåner här som anställd i Borås stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Romika Wendahl romika.wendahl@boras.se 033-35 30 96 Jobbnummer
9952413