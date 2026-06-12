Arbetsterapeut sökes till vårt härliga gäng
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Mölndal Visa alla sjukgymnastjobb i Mölndal
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Mölndal
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Capio Rehab Mölndal/Vårdcentral Mölndal är en modern och välfungerande verksamhet belägen mitt i centrala Mölndal med närhet till allt. För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats.
Vi är en modern och välfungerande verksamhet och tillsammans på rehab och vårdcentral är vi ca 30 medarbetare som servar ca 10 400 listade patienter. För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Inom Capio har vi stor tilltro till varje människas förmåga och vi uppmuntrar våra medarbetare att själva ta initiativ till förbättringar. På så sätt kan alla vara delaktiga i företagets utveckling och framgång. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad förmåner.
Din roll
Vill du arbeta i ett engagerat team där arbetsglädje, kunskap, patientfokus och allas lika värde står i centrum? Vi söker nu en arbetsterapeut till vår rehabmottagning i Mölndal!
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete både individuellt och i grupp. Du arbetar för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och god hälsa. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården med självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. Det kan handla om exempelvis handbesvär, minnesutredningar, utprovning av elrullstolar och olika typer av hjälpmedel. I bedömningen ingår att se hur olika kroppsfunktioner och miljö påverkar aktivitetsutförandet och användandet av standardiserade mätinstrument. Du kommer både att arbeta självständigt med egen mottagning och även samarbeta i team med andra professioner. Du blir en del av ett sammansvetsat rehabteam där vi värdesätter god kommunikation och ett aktivt utbyte av kunskap.
Vi erbjuder dig
Du kommer till en arbetsplats fylld av kompetens och glädje. Vi har ett inkluderande klimat och vet att vi blir bättre när vi jobbar tillsammans. Därför är vi måna om samarbete och att lära av varandra för att på bästa sätt möta våra patienters behov.
Utöver detta erbjuder vi även:
Kollektivavtal
En närvarande chef
Kompetensutveckling, internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost en gång i veckan
Om dig
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut och trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Tidigare erfarenhet från arbete i primärvård är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vid tillsvidareanställningar tillämpas 6 månaders provanställning.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 260702
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899862-2050433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Bergmansgatan 17 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9961270