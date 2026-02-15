Arbetsterapeut sökes till Vårdcentralen Västra Vall
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Varberg Visa alla sjukgymnastjobb i Varberg
2026-02-15
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss på Vårdcentralen Västra Vall, en trivsam vårdcentral med stor arbetsglädje och hög trivselfaktor!Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården, vilket bl.
a. innebär självständiga bedömningar och behandlingar av patienter med handbesvär, kognitiva utredningar, hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning. Rehabilitering innehåller kompensatoriska åtgärder i form av hjälpmedel, hjälpinsatser och miljöanpassning som syftar till att nå de mål som formuleras tillsammans med patienten med fokus på aktivitetshälsa.
Behandling bedrivs både individuellt och i grupp och vi möter människor i alla åldrar. Vi träffar våra patienter på såväl mottagning som i hemmiljön.
Här ingår du i ett team av två arbetsterapeuter, där samarbete och kollegial handledning är centralt. Vi tror på styrkan i att kunna stötta varandra, dela kompetens och tillsammans utvecklas i yrkesrollen.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Västra Vall är en av Region Hallands största vårdcentraler, centralt belägen i Varberg nära tågstationen, centrum och havet. Hos oss finns cirka 12 000 listade patienter.
Vi har ett välfungerande arbetssätt med teamrond, där flera professioner samverkar kring varje patient. Vi arbetar aktivt med att utveckla både våra rutiner och vårt digitala arbetssätt, och vi välkomnar nya idéer och perspektiv, här blir du en viktig del.
Här får du en arbetsplats där engagemang, nyfikenhet och utvecklingsvilja är en självklar del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Som person är du nyfiken, bra på att arbeta självständigt och på att samarbeta med kollegor och andra professioner utifrån patientens behov. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Detta innebär att du kan komma att bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Frida Abraham, avdelningschef 0724-561872 Jobbnummer
9743128