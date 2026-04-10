Arbetsterapeut sökes till Vårdcentralen Tvååker, Varberg
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården, vilket bl.a. innebär självständiga bedömningar och behandlingar av patienter med handbesvär, kognitiva utredningar, hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning. Rehabilitering innehåller kompensatoriska åtgärder i form av hjälpmedel, hjälpinsatser och miljöanpassning som syftar till att nå de mål som formuleras tillsammans med patienten med fokus på aktivitetshälsa.
Behandling bedrivs både individuellt och i grupp och vi möter människor i alla åldrar. Vi träffar våra patienter på såväl mottagning som i hemmiljön.Om företaget
Vårdcentralen Tvååker är en trivsam vårdcentral och arbetsplats där vi tillsammans arbetar för patientens bästa och där alla i teamet hjälps åt. Här är vi är cirka 25 medarbetare som arbetar med att ta hand om våra cirka 5 800 listade patienter. För oss är det viktigt att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss. Vi delar lokal med apotek.
Vi erbjuder en välfungerande vård och har förutom läkarmottagning en stabil tvärprofessionell vård med distriktssköterskor, BVC, sjukgymnastik, arbetsterapeut och lab. Vi har även ett psykosocialt team.
Vårdcentralen ligger centralt i samhället Tvååker, endast en kvarts resa från Varberg och du tar dig lätt hit med kollektivtrafik. Om du kör bil finns här goda parkeringsmöjligheter och vårdcentralen ligger nära motorvägsavfarten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Som person är du nyfiken, bra på att arbeta självständigt och på att samarbeta med kollegor och andra professioner utifrån patientens behov. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Fogdevägen 1 (visa karta
)
432 79 TVÅÅKER Arbetsplats
Tvååker Kontakt
Tf. verksamhetschef
Linda Östman 0768-482019 Jobbnummer
9848643