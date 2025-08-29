Arbetsterapeut sökes till nyöppnad psykiatrisk mottagning i Vasastan
Vi har flyttat in i helt nyrenoverade lokaler högst upp i huset på Atlasmuren 3, med en slående utsikt över karlbergskanalen och Kungsholmen.
Arbetet med uppstart har börjat men vi behöver växa med fler medarbetare som vill vara delaktiga och vara med att forma en ny specialistpsykiatrisk mottagning.Publiceringsdatum2025-08-29Beskrivning
Specialistpsykiatrisk mottagning 8, S:t Eriksplan är en del av Norra Stockholms psykiatri (NSP), mottagningen är helt nyöppnad och söker nu en arbetsterapeut för att komplettera vårt team av medarbetare och för att kunna tillgodose patienternas behov. Då enheten är nyöppnad kommer du få en nyckelroll i att utveckla arbetssätt för arbetsterapeutiska insatser.
Enheten har ett allmänpsykiatriskt uppdrag som ansvarar för att utreda och behandla patienter med olika psykiatriska diagnoser.
Mottagningens arbete sker enligt diagnosspecifika vårdprocesser. Vårt fokus är att erbjuda patienter som behöver vård på specialistnivå högkvalitativa insatser.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du i huvudsak att arbeta med vuxenpsykiatriska öppenvårdspatienter med bland annat bedömningar, individuella insatser, utprovning av hjälpmedel. I arbetsterapeutens uppgifter ingår att motivera, hitta anpassningar och verktyg för att organisera och planera aktiviteter i strävan mot vardagsbalans.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut
Vana att arbeta självständigt
Erfarenhet av psykiatrisk öppenvård.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att starta upp ny verksamhet från grunden
Intresse av att medverka i utveckling av nya arbetssätt
Personliga förmågor/färdigheter
Du är en stabil person som i stressade situationer behåller fokus. Du är flexibel på så sätt att du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar när det krävs.
Samarbetsförmåga och förmåga att se helhet värdesätter vi högt.
Vi tror också att det krävs engagemang, humor och nyfikenhet för att trivas med uppdraget.
Personlig lämplighet för uppdraget värderas högt i bedömningen.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Kontakt vid frågor om tjänsten:
Mattias Gustafsson Karlsson, enhetschef: 08-123 492 55
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
