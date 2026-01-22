Arbetsterapeut sökes till Mottagning för personlighetssyndrom
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Välkommen till Mottagning för Personlighetssyndrom!
Om verksamheten
Mottagningen är en subspecialiserad mottagning som riktar sig mot personlighetssyndrom och erbjuder bedömning, utredning och behandling på specialistpsykiatrisk nivå.
Målet är att vuxna personer med komplex psykiatrisk problematik ska få ökat psykiskt välbefinnande, högre funktionsnivå och därmed bättre livskvalitet.
Det är en stor mottagning som består av tre välfungerande och tvärprofessionella team som ger oss möjlighet att ha ett tätt samarbete runt våra patienter. Teamen består av läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator, medicinsk sekreterare, sektionsledare och rehabkoordinator.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som vill ingå i vårt erfarna och kompetenta team. Du kommer att ha en viktig roll i teamarbetet där du i din roll som arbetsterapeut svarar för den yrkesspecifika kompetensen och att du med dina kunskaper kan tillgodose rehabiliteringsperspektivet på mottagningen.
Som en av Psykiatri Affektivas arbetsterapeuter ingår du i en organisation där utvecklingsarbete, fortbildning och handledning ses som viktiga för en bra arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i ett av våra tre basteam där du ansvarar för det arbetsterapeutiska perspektivet och en av dina främsta arbetsuppgifter kommer att innebära att arbeta som fast vårdkontakt. Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med utredning, bedömning, behandlings- och rehabiliteringsarbete. I ditt arbete genomför du aktivitets- och funktionsutredningar samt kontinuerliga bedömningar av patienters hälsotillstånd och identifierar om de är i behov av ytterligare insatser. Detta gör du tillsammans med övriga teammedlemmar.
Om dig
Det är ett krav att du är legitimerad arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsterapeutiskt arbete och arbete i psykiatrisk öppenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av rehabilitering och av samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialtjänst.
Vidareutbildningar inom det arbetsterapeutiska fältet, såsom exempelvis Vardag i balans är meriterande. Likaså är det meriterande med vidareutbildning i arbetsinriktad rehabilitering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som person är det viktigt att du har ett äkta intresse för mänskliga möten och att du är målinriktad och flexibel i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
