Arbetsterapeut sökes till MåBra Hälsa - En växande primärvård med nya ägare
Innovatrek AB / Sjukgymnastjobb / Nacka Visa alla sjukgymnastjobb i Nacka
Arbetsterapeut sökes till Må Bra Hälsa Nacka - En växande primärvårdsverksamhet med nya ägare.
Vill du bli en del av ett engagerat team som prioriterar hälsa, kvalitet och långsiktig utveckling? Hos oss på Må Bra Hälsa får du möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vi är en erfaren klinik med nya ägare som nu satsar på att utveckla och expandera verksamheten - och vi söker dig som vill vara med på resan.
Vi söker nu en arbetsterapeut som brinner för att hjälpa människor till ett aktivt och självständigt liv.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du självständigt i en dynamisk och inspirerande miljö. Du blir en del av ett sammansvetsat team bestående av fysioterapeuter, dietister, kiropraktorer och naprapater. Här arbetar vi tvärprofessionellt, delar kunskap och stöttar varandra för att ge bästa möjliga vård.
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - Planera din arbetsdag för bästa balans.
Viss möjlighet till distansarbete - För ökad flexibilitet i din vardag.
Kompetensutveckling och vidareutbildning - Vi investerar i din utveckling.
Inspirerande arbetsmiljö - Tillgång till fullt utrustat gym, bassäng och friskvårdsavdelning.
Goda arbetsförhållanden - Korta beslutsvägar, ett öppet klimat och en arbetsplats där din hälsa är viktig.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Genomföra bedömningar, förskriva hjälpmedel och skriva intyg.
Rehabilitera patienter med varierande diagnoser, inklusive handproblematik.
Arbete främst på kliniken men hemrehabilitering kan förekomma.
Samarbeta aktivt med andra terapeuter och kollegor för bästa patientresultat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från primärvården eller ett intresse av att utvecklas inom området.
Gärna har erfarenhet av eller intresse för handrehabilitering.
Har ett genuint engagemang för hälsa och vill dela med dig av din kunskap.
Trivs i team och bidrar till en positiv och energifylld arbetsmiljö.
Är passionerad kring träning, hälsa och ett hälsofrämjande arbetssätt.
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med i en verksamhet som växer? Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt härliga team på Må Bra Hälsa.
Ansök idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: ansokan@innovatrek.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Edövägen 2 (visa karta
)
132 30 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
MåBra Hälsa Nacka Jobbnummer
9681120