Arbetsterapeut sökes till MåBra Hälsa - Danderyd En växande primärvård
Må Bra Hälsa i Danderyd AB / Sjukgymnastjobb / Danderyd Visa alla sjukgymnastjobb i Danderyd
2025-08-28
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Må Bra Hälsa i Danderyd AB i Danderyd
, Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Arbetsterapeut sökes till MåBra Hälsa Danderyd - En växande primärvårdsverksamhet
Vill du vara en del av ett engagerat team som prioriterar hälsa och välmående? Hos oss på MåBra Hälsa får du chansen att växa både professionellt och personligt. Vi söker nu en arbetsterapeut som vill bidra till vår vision om att erbjuda högkvalitativ vård och hjälpa patienter i alla åldrar att leva ett aktivt och självständigt liv.
Som arbetsterapeut på vår mottagning arbetar du självständigt i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Du blir en del av ett sammansvetsat team bestående av fysioterapeuter, dietister, kiropraktorer, naprapater och många fler. Här samarbetar vi för att ge bästa möjliga vård genom tvärprofessionellt arbete och kunskapsdelning.
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - Planera din arbetsdag för bästa balans.
Kompetensutveckling och vidareutbildning - Vi satsar på din utveckling.
Inspirerande arbetsmiljö - Fullt utrustat gym, bassäng och friskvårdsavdelning med tränare och gruppträningsinstruktörer.
Goda arbetsförhållanden - Korta beslutsvägar och en arbetsplats där din hälsa är viktig.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Genomföra bedömningar, förskriva hjälpmedel och intyg samt rehabilitera patienter med olika diagnoser.
Arbeta med patienter både på kliniken och i hemrehabilitering för en helhetsbaserad vård.
Aktivt samarbeta med andra terapeuter och kollegor för bästa patientvård.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för hälsa och en vilja att dela med dig av din kunskap.
Trivs i ett team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är passionerad om träning och hälsa och har ett hälsofrämjande synsätt.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt härliga team på Må Bra Hälsa.
Ansök idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: fredrik.singh@mabrahalsa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Må Bra Hälsa i Danderyd AB
(org.nr 556622-2690), https://www.mabrahalsa.se/
Golfvägen 4 (visa karta
)
182 31 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MåBra Hälsa AB Kontakt
Vårdchef
Fredrik Singh fredrik.singh@mabrahalsa.se 0854499292 Jobbnummer
9481159