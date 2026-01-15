Arbetsterapeut sökes till Fatburen och Ängsklockan äldreboenden, Norlandia
Norlandia Care AB / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2026-01-15
Arbetsterapeut till Norlandia Fatburen och Ängsklockan äldreboende i Västerås
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är arbetsterapeut och som vill jobba i ett tvärprofessionellt team på två av Norlandias äldreboende i Västerås. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!Vad innebär jobbet som arbetsterapeut på Norlandia?
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska bedömningar i syfte att upprätthålla den äldres fysiska hälsa och bibehålla funktioner. Du arbetar rehabiliterande och funktionsbevarande för att stärka den äldres självständighet och livskvalitet. Du ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel och medicintekniska produkter, samt fortbildning och handledning av omvårdnadspersonalen kring rehabiliterande syn- och arbetssätt. Du ansvarar för att kompetensutveckla medarbetare i ergonomi och förflyttningsteknik.
Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser samt samverka med övriga aktörer i vårdkedjan ingår i professionen. Det är ett brett arbete med många kontaktytor som ställer krav på självständighet och initiativförmåga. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillika teamet kring den äldre tillsammans med övriga professioner. Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Norlandia Fatburen är ett äldreboende, beläget i natursköna Vallby i Västerås. Verksamheten består av sex enheter med 48 lägenheter varav 40 med inriktning demens. Norlandia Ängsklockan är beläget på fina Gideonsberg, i närheten av både grönområden och vatten. Båda enheterna har trädgård i anslutning till husen.
Norlandia har fokus på mat, hälsa och gemenskap. I centrum står omsorg och respektfullt bemötande för att de äldre ska få ett "gott liv - varje dag".
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Du har lätt att samarbeta med andra och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Som arbetsterapeut inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.
• Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
• Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som arbetsterapeut inom äldreomsorgen.
• Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
• Vi ser gärna att du har god datorvana och systemkunskap.
Vi erbjuder dig:
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianflyg
• Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
• Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Övrig information
• Anställningsform: Vikariat 1 år
• Omfattning: Deltid 50-80%
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Maria Zakariasson, verksamhetschef
070-262 43 71 maria.zakariasson@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
