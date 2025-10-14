Arbetsterapeut sökes till Blomsterfondens omsorgsboende i Nacka
2025-10-14
Blomsterfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1921. I Blomsterfonden arbetar vi tillsammans för att ge våra boende, medlemmar och kunder en trygg och värdig ålderdom utifrån deras behov och önskemål.
Vi arbetar huvudsakligen inom två verksamhetsområden: seniorboende och vård- och omsorg. Inom ramen för vård och omsorg driver vi fyra äldreboenden och egen hemtjänst i Stockholm och Danderyd. Vårt dagliga arbete genomsyras av medmänsklighet, tydlighet, delaktighet och ärlighet.
Vi är väldigt glada över de fina resultaten vi fått i både Socialstyrelsen nöjd kund enkäten och i medarbetarenkäten. Vi finns i Storstockholm och som medarbetare blir du en del av vår gemenskap på cirka 500 medarbetare.
Är du redo att ta ett nytt steg i ditt arbetsliv? Då har du nu möjlighet att bli en del av vårt härliga vårdteam på Blomsterfondens nya vård- och omsorgsboende Saltsjösten.
Varmt välkommen att söka denna tillsvidaretjänst om 100%. Du som söker ska vara legitimerad arbetsterapeut och ser vi gärna att du har vidareutbildning- och några års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Du ingår i vårdteamet som består av en närvarande verksamhetschef, våra gruppchefer tillika sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast, aktivitetsledare och undersköterskor.
Det dagliga arbetet planerar du självständigt utifrån verksamhetens behov. Utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt bedriver du utrednings- och behandlingsarbete samt stödjer och stimulera våra boende i det dagliga livet.
Arbetet innefattar att utföra ADL status, utreda behov och ordinera personlig vård. Utreda förutsättningar för aktivitet och delaktighet hos boende och formulera mål utifrån hälsoplan samt förskriva hjälpmedel och larm. I ditt uppdrag ingår också att tillsammans med aktivitetsledaren planera , utveckla och genomföra dagliga aktiviteter för de boende.
Din pedagogiska ådra kommer väl till pass i samarbete med fysioterapeut vid utbildning/handledning av omsorgspersonal i rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt, fallprevention, hantering av hjälpmedel och utbildning i förflyttningsteknik.
Vidare ansvarar du för att rapportera risker och tillbud i vård- och omsorgsmiljön och vidta åtgärder för att tillförsäkra boendes och medarbetares säkerhet och trygghet.
Saltsjöstens äldreboende ligger nära natur och hav i Fisksätra centrum med tillgång till butiker och bra kommunikationer.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
KvalifikationerLegitimerad arbetsterapeut 180p. Meriterande är om du har vidareutbildning inom äldreomsorg såsom Socialstyrelsens förskrivarutbildning. Vi ser gärna att du har kunskap-/erfarenhet av förändringsledning och deltagit i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
Det är viktigt att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har goda kunskaper i Microsoft Office och vanligt förekommande system inom ansvarsområdet.
ÖvrigtBlomsterfonden tillämpar 6 månaders provanställning
Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
