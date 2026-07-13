Arbetsterapeut sökes omgående uppdrag inom Järva stadsdelsförvaltning
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2026-07-13
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Arbetsterapeut sökes omgående
Vi söker en erfaren arbetsterapeut för ett uppdrag på ett vård- och omsorgsboende.
📅 Arbetsdagar: Onsdag, torsdag och fredag
⏰ Tid: Kl. 07.30–16.00
📆 Period: Vecka 29–31Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Erfarenhet som arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande
Skicka gärna ditt CV så snart som möjligt om du är intresserad av uppdraget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Ansök via mail till info@bigcare.se
E-post: sabine@medpeople.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medpeople AB
(org.nr 556596-0555)
Björnidegränd 4 (visa karta
)
162 46 VÄLLINGBY Jobbnummer
10001469