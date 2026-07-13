Arbetsterapeut sökes omgående uppdrag inom Järva stadsdelsförvaltning

Medpeople AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2026-07-13


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Arbetsterapeut sökes omgående
Vi söker en erfaren arbetsterapeut för ett uppdrag på ett vård- och omsorgsboende.
📅 Arbetsdagar: Onsdag, torsdag och fredag
⏰ Tid: Kl. 07.30–16.00
📆 Period: Vecka 29–31

Publiceringsdatum
2026-07-13

Kvalifikationer
Erfarenhet som arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande

Skicka gärna ditt CV så snart som möjligt om du är intresserad av uppdraget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Ansök via mail till info@bigcare.se
E-post: sabine@medpeople.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Medpeople AB (org.nr 556596-0555)
Björnidegränd 4 (visa karta)
162 46  VÄLLINGBY

Jobbnummer
10001469

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