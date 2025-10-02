Arbetsterapeut sökes för uppdrag i Skåne
2025-10-02
Segelstads Rehab AB grundades av en legitimerad arbetsterapeut med en stark drivkraft att skapa verklig skillnad inom rehabilitering och se till att arbetsterapi blir tillgänglig för alla - oavsett var i landet man bor.
Just nu söker vi en engagerad kollega som har ett intresse för att arbeta inom primärvården/vårdcentral i Bromölla. Uppdraget är på 80-100%. Erfarenhet av primärvård är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver vara nyfiken, utvecklingsinriktad och trygg i att arbeta självständigt - samtidigt som du värdesätter att ingå i ett sammanhang där samarbete och kollegialt stöd är centralt.
Du kommer att ha tillgång till kontinuerlig handledning, vägledning och stöd från erfarna kollegor. Vi tror på styrkan i att dela kunskap och på att växa tillsammans.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan via e-post till: rekrytering@segelstads.se
Ange rubrik: "Arbetsterapeut Vårdcentral Bromölla".
Vänligen bifoga följande dokument:
CV
Personligt brev
Bevis om legitimation
Observera: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Sedan 2017 har vi på Segelstads Rehab AB erbjudit kvalificerade insatser inom arbetsterapi, fysioterapi och psykologi. Vi är stolta över våra nöjda kunder och medarbetare runt om i hela Sverige - och vi fortsätter växa.
Vi är en kunskapsdriven och utvecklingsinriktad organisation där samverkan utgör en central del av vårt arbetssätt. Som konsult hos Segelstads Rehab blir du en del av ett engagerat och professionellt team, med tillgång till stöd från både mentor, konsultchef och kollegor. Vid behov erbjuder vi en strukturerad introduktion på din nya arbetsplats för att säkerställa en trygg och effektiv start i uppdraget.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att ta dig an såväl kortvariga som mer långsiktiga uppdrag inom olika verksamheter runt om i landet.
Konsultrollen hos oss innebär att du har en bred kunskapsbas och en nyfikenhet att snabbt ta till dig nya arbetssätt och perspektiv. Det betyder inte nödvändigtvis att du har lång erfarenhet - snarare att du har ett genuint engagemang för ditt yrke och en vilja att sätta kunden i centrum. Detta ser vi som ett värdefullt komplement till ditt patientcentrerade arbetssätt.
Vi ser med glädje fram emot att ta del av din ansökan.
Vänligen,
Rebecka Segelstad, VD, leg. arbetsterapeut
Jessica Siljehav Lilja, Verksamhetschef, leg. arbetsterapeut
Natallia Skorb, Rekryteringsansvarig, leg. arbetsterapeut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: rekrytering@segelstads.se Arbetsgivare Segelstads Rehab AB
(org.nr 559134-2679), http://www.segelstads.se Kontakt
Leg. arbetsterapeut/ Rekryteringsansvarig
Natallia Skorb natallia.skorb@segelstads.se 073-436 91 40 Jobbnummer
9538257