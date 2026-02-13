Arbetsterapeut sökes för sommarvikariat till PartilleRehab
Partille kommun / Sjukgymnastjobb / Partille Visa alla sjukgymnastjobb i Partille
2026-02-13
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Nu söker vi på PartilleRehab en arbetsterapeut till ett sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning.
Hos oss får du en unik möjlighet att få arbeta både med kommunal och regional poliklinisk arbetsterapi. Vi söker dig som vill vara med på vår fortsatta resa mot ett mer förebyggande arbetssätt.
Som arbetsterapeut i den kommunala primärvården har du ett nära samarbete med enhetens fysioterapeuter samt övriga yrkeskategorier. Vi arbetar mot ordinärt- och särskilt boende, funktionsstöd och korttidsenhet. Du arbetar med bedömning, behandling, hjälpmedelsförskrivning, träningsordinationer och bostadsanpassning. Att utbilda och coacha brukare, omsorgspersonal och anhöriga i förflyttningsteknik är en viktig del i arbetet med att göra våra brukare så självständiga som möjligt.
Inom den regionala primärvården arbetar vi enligt avtal för Vårdval rehab. I arbetet ingår undersökning, bedömning, behandling och hjälpmedelsutprovning på mottagningen samt vid behov även i hemmet. Behandling sker både individuellt och i grupp.
Vi erbjuder dig ett varierat och stimulerade arbete med många samarbeten mellan olika professioner i ett gott gäng på PartilleRehab!Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från kommunal primärvård är meriterande och du får gärna ha erfarenhet från polikliniskt arbete enligt Vårdval rehab. Körkort B samt körvana är ett krav för tjänsten.
Du trivs i nära samarbeta andra samtidigt som du har en god förmåga till självständigt arbete. Du är flexibel och har ett gott bemötande. Vi värdesätter att du är strukturerad i ditt arbetssätt och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
PartilleRehab bedriver både kommunal primärvård för Partillebor som är inskrivna i
kommunal primärvård samt primärvårdsmottagning enligt Vårdval rehab. Inom vår
verksamhet har vi förutom fysioterapi även arbetsterapi. Vi är ett glatt och kompetent gäng som utgår från PartilleRehabs lokaler i centrala Partille. Du når oss enkelt med kollektivtrafik, ett stenkast från Göteborg.
Nu finns möjligheten arbeta med oss i ett glatt gäng bara ett stenkast från Göteborg!
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VOF, Bistånd och hälsa, PartilleRehab Kontakt
Jenny Pernbro, Enhetschef 031-7929670 Jobbnummer
9742702