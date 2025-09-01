Arbetsterapeut sökes - bli en viktig del av vårt team på lasarettsrehab
2025-09-01
Vill du vara med och skapa en bättre framtid för patienterna i Kronobergs län? Välkommen till lasarettsrehab i Växjö - en arbetsplats där teamkänsla, utveckling och patientens bästa står i centrum!
Vi på lasarettsrehab är stolta över vårt uppdrag: att bidra till en bättre akutsjukvård och rehabilitering. Hos oss arbetar cirka 100 engagerade medarbetare tillsammans för att ge våra patienter förstklassig bedömning, behandling, rehabilitering och sjukdomsförebyggande insatser.
Vårt team är en härlig mix av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer, psykolog, sexolog, rehabkoordinatorer, rehabassistenter och administrativa assistenter. Vi arbetar i tvärprofessionella team, vilket gör att vi ständigt lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Nu söker vi en arbetsterapeut som vill bli en del av vårt team i Växjö. Hos oss är samarbete och omtanke om arbetsmiljön självklarheter - vi hjälps åt och trivs tillsammans!
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som arbetsterapeut hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter som innebär att göra ADL- och kognitiva bedömningar, delta aktivt i rehabiliteringsprocessen och arbeta med utprovning av hjälpmedel för att möta patienternas behov.
Din vardag kommer att vara både varierande och utvecklande då du arbetar inom såväl slutenvård som öppenvård, främst inom området onkologi. Du kommer att träffa dina patienter inom öppenvården både genom fysiska besök och digitala. Du kommer därtill att ingå i vårt cancerrehabteam, där du är en självklar del av teamet runt patienten.
För att ge dig en trygg start erbjuder vi en individuellt anpassad introduktionsplan och stöd från en mentor som hjälper dig komma in i din nya roll.
Eftersom vi arbetar mot många olika kliniker på sjukhuset kommer du kunna fördjupa och bredda din kompetens under din karriär hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut vare sig du är erfaren eller nyutexaminerad. För oss är din vilja att samarbeta och bidra till teamets utveckling viktigare än antal år i yrket.
Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och trivs med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö. Framför allt är du en lagspelare med ett utvecklingsfokus, redo att bidra till att göra skillnad för våra patienter och vår verksamhet. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du skicka med följande i din ansökan:
* Tydligt cv
* Personligt brev
* Examensintyg
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Emma Sylvan emma.sylvan@kronoberg.se 0470–58 70 64 Jobbnummer
9484860