Arbetsterapeut, slutenvård Rehab öst
2025-08-21
Vill du bli en del av Rehab öst och bidra till en rehabilitering som skapar värde i varje möte? Vill du vara en del av en trevlig arbetsplats bland härliga kollegor där vi hjälps åt och lär av varandra.
Vill du utvecklas som arbetsterapeut inom slutenvården? Då ska du läsa vidare!
Vårt erbjudande
Rehab Öst är en av fyra rehabiliteringsorganisationer inom närsjukvården i Region Östergötland. Vårt samlade uppdrag är att ge Östgötarna en likvärdig rehabilitering oavsett var i länet man bor. Rehab Öst arbetar med fem huvudområden: slutenvård, neurorehabilitering, fysioterapi och arbetsterapi i öppenvård samt barnlogopedi. Inom Rehab öst arbetar totalt cirka 110 personer. Enheten Rehab öst slutenvård på vrinnevisjukhuset arbetar mot medicinklinikens, kardiologens, infektionsklinikens och geriatriska klinikens vårdavdelningar. Enheten består av cirka 18 medarbetare uppdelat på arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter
Här kan du läsa om vår karriärstege för arbetsterapeuter och även om dina förmåner hos oss.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla rehab uppdraget mot vårdavdelning 20 infektionskliniken vrinnevisjukhuset i Norrköping. På avdelningen träffar vi personer i alla åldrar med olika typer av infektionssjukdomar eller åkommor. Vanliga arbetsuppgifter är bedömningar, rehabilitering/mobilisering, hjälpmedelsförskrivning av inneliggande patienter.
Som arbetsterapeut är du tillsammans med fysioterapeuten en viktig länk att i dialog med avdelningen och övriga samarbetspartner säkra hemgångar för patienterna. Arbetet i slutenvården ställer krav på både självständigt arbete och nära samverkan med övriga professioner på avdelningen där kommunikation och helhetssyn är några av nyckelpunkterna. Uppdraget innefattar också att handleda studenter och att vid behov täcka upp frånvaro inom våra olika uppdrag i slutenvården.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har ett intresse och gärna erfarenhet av slutenvården eller liknande och att handleda studenter.
Som person är du trygg i dig själv och din profession och bidrar positivt till teamet. Du stimuleras av samt har förmågan att arbeta både självständigt och i team mot flera olika diagnoser och uppdrag. Du kan prioritera och anpassa dig efter verksamhetens behov och uppfattas tydlig och smidig i kommunikation både muntligt och skriftligt. Vi ser gärna att du kommer med ideér, initierar och driver utvecklingsarbeten och kommer till oss med nya ögon. Stor vikt kommer att läggas vid att du rätt person i gruppen.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
