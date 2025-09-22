Arbetsterapeut/Rehabkoordinator Primärvårdsområde Väst, Backen hälsocentral
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Backens hälsocentral välkomnar dig till vår kunniga och erfarna personalstyrka med låg personalomsättning, där du tillsammans med oss andra bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Tjänsten som arbetsterapeut innefattar även delegerat uppdrag som hälsocentralens rehabiliteringskoordinator.
I rollen som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens till att skapa delaktighet och självständighet i vardagen för de personer som får stöd från verksamheten. Du kommer huvudsakligen arbeta med kartläggning av aktivitetsutförande och insatser som underlättar vardagsaktiviteter. Som arbetsterapeut träffar du även patienter med handbesvär och gör självständiga utredningar.
I uppdraget som rehabiliteringskoordinator är du ett stöd för patienten i återgången till arbete. Du har också en samordnande funktion och har kontakter med andra vårdgivare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt ytterligare externa aktörer. Du arbetar preventivt med utbildning, information och rådgivning, samt med framtagande av rutiner och arbetsmaterial för att förtydliga processen.
Du ingår som en del i ett multiprofessionellt team, men som rehabiliteringskoordinator är din roll att fungera som spindeln i nätet, leda processen och vara den sammanhållande länken.
Förutom den egna yrkesinsatsen som arbetsterapeut och rehabkoordinator ingår även ansvar för ärendehantering och individuell planering. Handledning till studenter ingår i arbetet. Vi strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utbildning efter behov.
Introduktion i arbetet anpassas utifrån sökandes tidigare erfarenheter och kvalifikationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av rehabiliteringskoordinering och demensutredning är meriterande.
Du känner ansvar för ditt uppdrag och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. För oss är det självklart att du kan arbeta både självständigt och i team tillsammans med andra yrkesgrupper.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
