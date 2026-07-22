Arbetsterapeut/rehabkoordinator -smärtvård nivå 2 Ludvika
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Ludvika Visa alla sjukgymnastjobb i Ludvika
2026-07-22
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Primärvårdens multimodala rehabiliteringsteam vid långvarig smärta finns på tre orter i Dalarna - Ludvika, Falun och Mora. Teamet i Ludvika står inför en nystart och kommer att arbeta med riktade, koordinerade och samordnade insatser utifrån ett tydligt biopsykosocialt synsätt. Målgruppen är patienter med långvarig smärta (minst 3 månader), där tidigare insatser i primärvården inte varit tillräckliga och där behov finns av ett samlat teamomhändertagande.
Fokus i arbetet ligger på:
Fysisk aktivitet, funktion och aktivitetsförmåga
Psykologiska och sociala konsekvenser av långvarig smärta
Stöd till återgång i arbete, studier eller annan meningsfull livsföring
Verksamheten utgår från nationellt vårdförlopp för långvarig smärta och är en viktig del i Region Dalarnas utveckling av en mer sammanhållen och personcentrerad vård. Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet från start
Ett meningsfullt arbete med tydligt patientfokus
Arbete i ett multiprofessionellt team med hög kompetens
Delaktighet i utvecklingen av Region Dalarnas smärtvård
Strukturer för lärande, utveckling och erfarenhetsutbytePubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut/rehabkoordinator i teamet har du en central roll i att stödja patienten att återfå struktur, balans och funktion i vardagen. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med teamet, där ni tillsammans planerar och genomför rehabiliteringen.
Arbetsområden för arbetsterapeut:
Arbetsterapeutisk bedömning
Aktivitetsfokus (till exempel ReDO-metoden)
Insatser kring struktur och strategier (till exempel HaKoll-metoden och 1177-programmet Strukturera din vardag)
Levnadsvanor (matvanor, sömnvanor, fysisk aktivitet med mera)
Vardagsergonomi
Hand/ortoser
Hjälpmedel
Övriga arbetsuppgifter:
Samordna och koordinera vården för patienterna som är inskrivna i teamet, du arbetar både självständigt och i teamet med andra professioner både internt och externt.
Hålla i rehabmöten, dokumenterar vårdplaner och följer upp dem med teamet.
Delta i multimodala teaminsatser tillsammans med fysioterapeut, psykolog, läkare
Samverka med vårdcentraler, specialistvård och andra aktörer vid behov
Bidra till uppföljning, kvalitetsarbete och registrering i kvalitetsregister (NRS)
Arbeta med digitala verktyg såsom videobesök och stöd via 1177
Arbetssätt och organisation
Arbetet präglas av:
Tydlig rollfördelning och samordning inom teamet
Regelbundna teammöten och gemensam utveckling
Personcentrerat förhållningssätt
Kontinuitet och helhetssyn kring patienten
Du blir en del av ett regionalt sammanhang där MMR-teamen samarbetar, lär av varandra och gemensamt utvecklar arbetssätt och kvalitet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Meriterande:
Erfarenhet av primärvård
Erfarenhet av arbete i team
Erfarenhet av eller intresse för arbete med patienter med långvarig smärtaDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som:
Är trygg i din yrkesroll
Trivs med att samarbeta i team med andra yrkesgrupper
Har ett gott bemötande och gott omdöme
Är ansvarstagande och strukturerad
Vill bidra till verksamhetens utveckling och utvecklas i din yrkesrollSå ansöker du
Intervjuer kan komma att hållas fortlöpande under annonseringsperioden.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Anna Mattsson Dicander anna.mattssondicander@regiondalarna.se Jobbnummer
10009468