Arbetsterapeut, Psykogeriatriken och Demensteamet, Geriatriskt centrum Umeå
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-02-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå i Umeå
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av team där flera professioner ingår. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.
Avdelning 2 har 11 vårdplatser och bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder. Patientens vård och behandling utgår från patientens individuella behov och sker i väl fungerande team. Avdelningen arbetar med omvårdnadsstrategier och personcentrerad vård.
Demensteamet bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder. Patientens vård, behandling och rehabilitering utgår från patientens individuella behov och sker i väl fungerande team. Detta sker framför allt genom hembesök hos patienten i eget eller på särskilt boende.
Upptagningsområde är Umeå Kommun, dess kranskommuner och Södra Lappland.
Anställningen avser ett vikariat. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse och som längst till och med 2026-10-31 - Är det dig vi söker?
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du kommer att arbeta både på den Psykogeriatriska vårdavdelningen och inom Demensteamet.
Som arbetsterapeut på avdelningen har du patientansvaret för avdelningens inneliggande patienter. Utredningar och interventioner som genomförs på avdelningen har fokus på patientens rehabilitering och en säker utskrivning för patienten vid hemgång. Detta arbete innebär bland annat utredning av omgivningsfaktorer och aktivitetsförmåga samt hjälpmedelsförskrivning. Du arbetar i team med fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog, läkare, omvårdnadspersonal och utskrivningssjuksköterska. Kontakter med externa aktörer som exempelvis anhöriga, aktörer vid hälsocentraler och kommuner förekommer.
Som arbetsterapeut inom Demensteamet arbetar du med patienter som bor i eget boende, särskilt boendet eller på korttidsboende i Umeå kommun och kranskommunerna. Patienter som inkluderas i teamet har behov av specialiserade insatser i hemmet. Arbetet bedrivs i team av flera professioner för att möta patienternas individuella behov. Som arbetsterapeut i teamet utreder du patientens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter samt hjälper patienten att återfå förmågor genom träning i vardagliga aktiviteter. För att möjliggöra ökad aktivitetsförmåga för patienten är även hjälpmedelsförskrivning samt hjälp att ansöka om bosdatsanpassning en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Du är legitimerad Arbetsterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av kognitiva sjukdomar och teamarbete.
För att du ska vara den vi söker ser vi att du känner dig trygg med att arbeta självständigt, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du känner dig bekväm att hantera administrativa arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då resor i tjänsten förekommer så krävs god körvana och körkort med behörighet B.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Kontakt
Bitr Avdelningschef Ger avd 2
Katarina Mårtensson katarina.martensson@regionvasterbotten.se 072-5655395 Jobbnummer
9739833