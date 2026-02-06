Arbetsterapeut Psykiatrimottagning Affektiva Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2026-02-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Psykiatrimottagning Affektiva i Uddevalla
Psykiatriska mottagningen ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att, så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö
Du kommer till en verksamhet med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap.
Vi som arbetar på mottagningen är läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande och utvecklande arbete på vår mottagning med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap med olika inriktningar under samma tak.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ha mycket varierande arbetsuppgifter. Såsom att utreda, bedöma och behandla patienten utifrån dennes behov. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp. Primära arbetsuppgifter består av funktion/aktivitetsbedömningar, arbetsförmågebedömningar, utprovning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel, struktur i vardagen. Vid behov utförs arbetet i den enskildes närmiljö och hembesök hos patienten är vanligt förekommande. Du kommer att vara en fast vårdkontakt för ett antal av teamets patienter, detta innebär att du är patientens närmste kontakt på mottagningen.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut och gärna med erfarenhet av vuxenpsykiatri. Meriterande är vidareutbildning i KBT Steg1.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, ordningsam, kreativ och intresserad. Du har god samarbetsförmåga. Du tycker om att arbeta självständigt och i team. Du är positiv och engagerad och vill bidra till att mottagningens arbete och rutiner utvecklas i rätt riktning. Vi arbetar i en tempofylld och föränderlig vardag och det är viktigt att du kan hantera den på ett sätt som gagnar verksamhet och din egen återhämtning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården ,Vuxenpsykiatri, Psykiatrimottagning Affektiva Uddevalla Kontakt
Annika Hermansson, Vårdenhetschef 010-4356406 Jobbnummer
9727049