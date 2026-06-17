Arbetsterapeut, Primärvårdsrehab Älvdalen
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Älvdalen Visa alla sjukgymnastjobb i Älvdalen
2026-06-17
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Arbetsterapeut sökes till vårdcentral i glesbygd - Gör skillnad där det verkligen behövs! Vill du arbeta nära patienterna, i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till vårdcentral Älvdalen i norra dalarna - med placering vid Älvdalens vårdcentral och arbete även mot Särna vårdcentral i samma kommun. Hos oss får du ett varierat, självständigt och meningsfullt arbete i en glesbygd där närheten till patienterna, naturen och kollegorna skapar en unik arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Arbetsterapin är en del av Primärvården och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vår kompetens efterfrågas allt mer och vi arbetar brett inom flera viktiga områden, såsom psykisk hälsa, smärtrehabilitering, aktivitetsförmågebedömningar och minnesutredningar. Vi har ett nära och välfungerande samarbete med fysioterapeuter, samtalsterapeuter, läkare, rehabkoordinator samt sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans skapar vi en trygg, personcentrerad och tillgänglig vård - anpassad efter glesbygdens behov. Hos oss möts du av engagerade kollegor, hög kompetens och en kultur där vi gärna delar med oss av vår kunskap.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du brett och självständigt med både individuella insatser och teamarbete.
Dina arbetsområden kan bland annat omfatta:
Handrehabilitering
Minnesutredningar och basal demensutredning
Aktivitetsförmågebedömningar inför sjukersättningsärenden
Kognitiva bedömningar och behandling
Hjälpmedelsutprovning
Patient- och anhörigutbildning (exempelvis artrosskola)
Gruppbehandling inom balans och fallprevention, aktivitetsbalans (ReDO), tidshantering (Ha Koll) och energihantering
Telefonrådgivning
Arbetsuppgifterna fördelas inom arbetsgruppen, vilket ger möjlighet till fördjupning inom specifika områden.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i glesbygd där din kompetens gör stor skillnad
Strukturerad och trygg introduktion
Kollegialt stöd och handledning
Möjlighet att utvecklas och påverka verksamheten
Ett öppet arbetsklimat där arbetsglädje och kvalitet går hand i hand
Här får du möjlighet att vara med och utveckla framtidens primärvård - i en miljö där samarbete, kompetens och patientens delaktighet står i centrum.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från primärvård eller andra verksamhetsområden
Intresse för och kunskap inom kognitiva bedömningar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och i team. Trivs med variationen som primärvård i glesbygd innebär.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en nära och tillgänglig vård? Välkommen med din ansökan!
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Michaela Hedlund michaela.hedlund@regiondalarna.se 0251-498606 Jobbnummer
9967449