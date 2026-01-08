Arbetsterapeut, primärvård Nord, Storuman, Sorsele, Tärna, semestervik 2026
Region Västerbotten, Primärvård Nord, Södra Lappland / Sjukgymnastjobb / Storuman Visa alla sjukgymnastjobb i Storuman
2026-01-08
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Nord, Södra Lappland i Storuman
, Sorsele
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Regionens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Region Västerbotten och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Här har du möjlighet till ett uppdrag där du kan varva ett intressant och utvecklande arbetsliv med ett rikt utbud av friluftsaktiviteter, sommar som vinter.
Sjukstugorna ingår i närsjukvårdsområde södra Lappland som är ett modellområde i arbetet med omställningen till nära vård. Med fungerande samverkan och fokus på medborgaren driver vi viktiga förändringsarbeten inom regionen och tillsammans med kommunen. Klinisk bedömning på distans och digitala vårdmöten utvecklas snabbt och är en viktig del för att säkra en god, nära och tillgänglig vård i detta område. Därför är det ingen slump att vi ligger i framkant inom detta område. Sjukstugemodellen, som är en viktig utgångspunkt för nära vård, präglar både förhållningssätt och arbetssätt i verksamhetens vardag.
Storuman, Sorsele och Tärnaby sjukstugor ingår i samma basenhet och är beläget i södra Lappland, 13 mil ifrån varandra, Sorsele och Storuman 7mil. Närmaste lasarett är Lycksele och där finns länets ambulanshelikopter stationerad.
Våra sjukstugor fungerar som välutrustade mini-sjukhus med tillgång till akutvårdsplatser, röntgen, ambulansverksamhet och laboratorium. Vårt telemedicinska användande är väl utvecklat. Här finns arbetsterapeut, barnmorska, fysioterapeut/sjukgymnaster, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi bedriver akutsjukvård såväl som sedvanligt arbete på hälsocentral och har ett väl utvecklat samarbete mellan alla våra yrkesgrupper och med kommunerna.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugorna bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.
Arbetet bedrivs både i Tärnaby, Sorsele och Storuman, B-körkort krävs då resor mellan orterna förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet men det är inte ett krav. Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt. Arbetet kräver god förmåga till ansvarstagande och planering. Du är uppmärksam och lyhörd för individens behov. Bra på att strukturera ditt arbete och driver dina egna processer framåt. Du har lätt för att skapa och underhålla kontakter och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Nord, Södra Lappland Kontakt
Storuman Tärnaby Sorsele sjukstugor
Catharina Ingvarsson, Verksamhetschef catharina.ingvarsson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9674729