Arbetsterapeut, Paramedicinska sektionen Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Danderyd Visa alla sjukgymnastjobb i Danderyd
2026-01-29
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vårt anställningserbjudande
Vi är en stor grupp arbetsterapeuter som arbetar tillsammans på sjukhuset med patienter inom specialiserad öppenvård eller på slutenvård.
Vi är indelade i 4 grupper: En inom specialiserad öppenvård och tre inom slutenvården. Du kommer att tillhöra gruppen för specialiserad öppenvård.
Du får en längre introduktion utefter din inlärningsprofil av dina handledare. Du får också en mentor och du har många kollegor att fråga om råd. Vi har två specialister i Arbetsterapi som hjälper oss att arbeta strukturerat med förbättringsarbeten. Vi är en lärande organisation och ser vikten av att olika perspektiv tas till vara för att föra verksamheten framåt. Det gör vi bland annat genom att ha strukturerad reflektion med reflektionsledare.
Vi söker dig som gillar att arbeta i en kreativ miljö där din bedömning är viktig för patienten. Du behöver vara trygg att göra självständiga bedömningar och ibland arbeta under tidspress.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Personalparkering till förmånligt pris (30:-/dag) och subventionerad SL-biljett. Inom kort kommer subventionerade arbetsskor att införas. Tunnelbana, bussar och roslagsbanan finns i omedelbar närhet till sjukhuset. Gillar du att transportera dig med cykel så går det också utmärkt. Du får förmånliga avtal för föräldraledighet, pension och semesterPubliceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att träffa patienter inom specialiserad öppenvård inom handrehabilitering och reumatologi. Inom handrehabilitering träffar du patienter individuellt och gör motoriska och sensoriska bedömningar av patienter med traumatiska handskador. Inom reumatologi träffar du patienter med reumatiska sjukdomar individuellt och i grupp. Du gör bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, planerar, genomför och följer upp individuella rehabiliteringsinsatser samt tillverkar och anpassar ortoser.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut gärna med några års erfarenhet i rollen. Vi söker dig som arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, har intresse för verksamhetsutveckling, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga och vana att arbeta i team.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rehabilitering av traumatiska handskador, fatigue/hjärntrötthet eller sjukdomsrelaterad trötthet utifrån aktivitetsbalans, acceptans och en hållbar vardag. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda grupper och samarbeta tätt med andra vårdprofessioner som tex kurator och fysioterapeut.
Det är även meriterande om du har goda kunskaper om anatomi i hand och övre extremitet, erfarenhet av ortostillverkning samt vidareutbildning inom handrehabilitering.
Handledarutbildning och/eller magisterexamen är också meriterande..Dina personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
StruktureradÖvrig information
Tillsvidareanställning heltid (40h/vecka). Tillträde 2026-03-15 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Ortopedkliniken, Paramedicin, Arbetsterapi Kontakt
Karin Lafleurie, Enhetschef Arbetsterapisektionen 08-12355317 Jobbnummer
9711319