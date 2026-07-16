Arbetsterapeut och sugen på ledarskap? Sök till vår dagliga verksamhet!
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Hässleholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hässleholm
2026-07-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Osby
, Höör
, Markaryd
eller i hela Sverige
Arbetsterapeut och sugen på ledarskap i drift? Sök till vår dagliga verksamhet!
Vill du vara med och driva samt utveckla vår dagliga verksamhet i Tyringe? Samtidigt som du dagligen arbetar med att ge människor ett bra liv? Nu finns det möjlighet för dig att söka tjänsten som enhetschef för daglig verksamhet på Humana Ekeliden i Tyringe. I rollen kommer du tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
I rollen som enhetschef kommer du huvudsakligen att arbeta med:
ansvara för den dagliga verksamhetens drift, personal och ekonomi
driva utvecklingsarbete kopplat till verksamheten
Du kommer att leda och utveckla verksamheten som du ansvarar för. Du kommer att arbeta aktivt i driften av verksamheten och därmed vara en del i arbetslaget. Att ha personalansvaret för verksamheten kommer att vara en stor del av ditt arbete och du kommer att arbeta med att skapa engagemang och delaktighet, samt finnas där för stöd till din personal.
Du kommer att planera, genomföra, utvärdera och utveckla aktiviteter utifrån individ- och gruppbehov med fokus på hälsofrämjande. Det handlar bland annat om att skapa delaktighet och ta tillvara initiativ från deltagarna. För utveckling behövs ett strategiskt arbete, nätverkande och omvärldsbevakning. Samverkan med civila aktörer och olika yrkeskategorier är av stor betydelse.
På vår dagliga verksamhet är vi sex anställda som brinner för att hjälpa och stötta våra deltagare till att få en meningsfull sysselsättning. Vi är en del inom affärsområdet Individ- och familj, division vuxen, i region 2 och du rapporterar till verksamhetschef.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, engagerad och har ett genuint intresse för människor och funktionsnedsättningar. Du trivs med att planera och genomföra aktiviteter, är initiativrik och har lätt för att samarbeta med kollegor. Med din flexibilitet och lyhördhet kan du anpassa dig efter verksamhetens behov och sätta klienterna i fokus. Du är bra på att kommunicera och skapa goda relationer. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt är bekväm med digital teknik.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi utgår från Humanas ledarskapsprofil vid rekrytering av nya chefer. Du ska vara handlingskraftig, resultatorienterad och ha en god självkännedom.
För denna tjänst krävs det att du har:
Är utbildad arbetsterapeut eller har annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Har erfarenhet av arbete med målgrupperna inom LSS.
Har kunskap att dokumentera i journalsystem
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter
erfarenhet av att ha drivit ett förändringsarbete.
erfarenhet av daglig verksamhet
Vad händer nu?
Du kan i lugn och ro ansöka fram till sista ansökningsdag. Vi går igenom urvalet löpande men då det är semestertider, kommer vi inte att kalla till intervju förrän andra halvan av augusti.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080680-2104089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
281 31 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Kontakt
Jonna Melin jonna.melin@humana.se Jobbnummer
10004703