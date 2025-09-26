Arbetsterapeut och rehabkoordinator till Kry vårdcentraler Bromölla
2025-09-26
Om vårdcentralen I Bromölla har Kry två vårdcentraler, Kry Storgatan och Kry Årup, med totalt cirka 60 medarbetare och cirka 12 000 listade patienter. Vårdcentralerna leds idag av samma verksamhetschef som till sin hjälp har medicinska rådgivare, gruppchefer och chefsstöd. Vårdcentralerna erbjuder en omväxlande miljö där vårdpersonalen möter och rådgör många patienter på mottagningen. Vårdcentralerna kännetecknas av ett modernt arbetssätt, nytänkande och patientcentrerad vård.
Om rollen Du har en central roll i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Du får möjlighet att arbeta både fysiskt på vårdcentralen och delvis på distans. Vårdcentralerna lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer och egenskaper Legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet som arbetsterapeut inom svensk sjukvård.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Intresse av att arbeta som rehabkoordinator är meriterande.
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Vi erbjuder dig Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell, bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
Två vårdcentraler med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Interna och externa utbildningar.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: 50-100%. Anställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning 6 månader). Plats: Kry vårdcentraler Storgatan och Årup, Bromölla
KontaktÄr du intresserad av att arbeta i en innovativ vårdmiljö? Skicka in din ansökan direkt då vi genomför intervjuer löpande. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef via anna.wigenstorp@kry.se
. Observera att vi av GDPR-skäl inte accepterar ansökningar via e-post. För mer information om Kry, besök gärna vår hemsida. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Anna Wigenstorp anna.wigenstorp@kry.se
9527504