Arbetsterapeut Med Utbildning Rehabkoordinator Till Laro-Mottagningen
2026-01-09
LARO-mottagningen är en mottagning inom Vuxenpsykiatrin där vi möter och behandlar personer med opiatberoende.
LARO-mottagningen är en mottagning inom Vuxenpsykiatrin där vi möter och behandlar personer med opiatberoende.
Behandlingen rekommenderas av Socialstyrelsen och utvecklas ständigt, bland annat genom att nya läkemedelssorter introduceras på marknaden. Vi jobbar med motivation hos patienterna och patientgruppen växlar från ärenden där det krävs intensivt arbete till rena solskenshistorier. Teamet som arbetar består av skötare, sjuksköterska, läkare, medicinsk sekreterare. Tillgång finns även till psykolog. Vi har ett personcentrerat förhållningssätt där vården planeras och utförs i samråd med patient, närstående, öppenvård, kommun och andra samarbetspartners.
Vi utökar nu teamet med en arbetsterapeut med utbildning som rehabkoordinator till mottagningen som är intresserad av att arbeta inom detta område. LARO-mottagningen ligger även i anslutning till vår psykiatriska heldygnsvård. Dina arbetsuppgifter
Arbetet har sin utgångspunkt på LARO, framförallt med rehabkoordinering. Rollen är ny på mottagningen och det finns goda möjligheter att själv påverka innehållet. Arbetet kommer också förläggas mot den psykiatriska heldygnsvården, då framförallt utifrån den arbetsterapeutiska kompetensen.
Att arbeta som arbetsterapeut inom psykiatrisk heldygnsvård är ett varierande arbete. Hos oss kommer du att arbeta med hela arbetsterapiprocessen från bedömning/utredning, målsättning till förslag på eventuella åtgärder och ev. uppföljning utifrån det psykiatriska. Din roll är att tillhandahålla den arbetsterapeutiska kunskapen och stötta kollegor med bedömningar och rekommendationer inför rehabiliteringsåtgärder.
Du ingår i ett nätverk med arbetsterapeuter inom vuxenpsykiatrin där du även deltar i kollegial handledning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
Handledning samt goda möjligheter till utbildning och kompetenshöjande insatser.
Kunniga kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår.
Regelbundna yrkesträffar med övriga arbetsterapeuter inom vuxenpsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus.
Kliniken erbjuder dessutom veckovis regelbunden interna utbildningstillfällen där samtliga professioner bidrar till fördjupning inom psykiatrin.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och med utbildning som rehabkoordinator.
Vi ser att du är ansvarstagande, kan ta egna initiativ och är driven. Samtidigt värdesätter du ett gott samarbete med kollegor och övriga samarbetspartners. Du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för dennes behov.
Då tjänsten ibland innehåller transporter med bil ställer vi krav på B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
