Arbetsterapeut med tidigt förebyggande inriktning
2025-08-26
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-26Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg i Älvkarleby kommun?
Nu anställer vi en arbetsterapeut med fokus på tidigt förebyggande insatser i linje med nya socialtjänstlagen där ökad självständighet, delaktighet och individens resurser står i centrum.
Detta är en helt ny tjänst i Älvkarleby kommun och du kommer därför ges möjlighet att påverka utformningen av dina arbetsuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som ser möjligheter och har ett genuint intresse för att arbeta personcentrerat och uppsökande med fokus på tidiga och förbyggande insatser kopplat till aktivitet, hälsa, livsstil och hemmiljö. Du kommer vara placerad på biståndsenheten och ha ett nära samarbete med biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare och färdtjänsthandläggare. Du kommer bland annat planera och genomföra hembesök för att utforska individens behov och resurser - med målet att ge råd och stöd om egenvård och hjälpmedel som kan underlätta, stärka funktionsförmåga och minska behovet av framtida omsorgsinsatser. Du kommer även vara delaktig i arbetet på våra träffpunkter för äldre genom att exempelvis regelbundet förbereda och anordna seniorträning samt finnas tillgänglig för råd och stöd. Du kan också komma att skriva intyg för bostadsanpassning samt göra ADL-bedömningar för personer som inte är inskrivna i kommunal primärvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad arbetsterapeut (180p)
• Har erfarenhet av målgruppen äldre
• Har erfarenhet av arbete i individers hem
• Har god insikt i gällande lagstiftning (SoL, HSL), mål och riktlinjer
• Har goda datorkunskaper och en välutvecklad administrativ förmåga
• Kan utrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
• Har B-körkort
Som person gillar du ordning och reda, är strukturerad, noggrann och har förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Du har förmåga till helhetssyn samt att se frågor i ett större perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Älvkarleby kommun strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald och jämställdhet bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, VoM - Bistånd och systemförvaltning Kontakt
Emma Kling 026-83047 Jobbnummer
9475374