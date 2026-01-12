Arbetsterapeut med intresse för neurologi
2026-01-12
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hos oss arbetar cirka 30 engagerade medarbetare - arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter - med olika kompetenser och erfarenheter.
Vi värdesätter samarbete och kunskapsutbyte, och det finns alltid någon att rådfråga när du vill diskutera ett patientfall. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas både teoretiskt och kliniskt över tid, och där du kan prova nya områden om du vill. Vår arbetsgrupp präglas av gemenskap och engagemang - vi tror på att "Tillsammans klarar vi det". Hos oss får du dagligen möta patienter och bidra till att skapa stort värde för befolkningen i vårt upptagningsområde.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Du kommer att arbete med neurologisk rehabilitering och vara en del av ett väletablerat team. Vi satsar mycket på utvecklingsarbete, både inom ditt arbetsområde och på enheten i stort. I rollen ingår även handledning av studenter, vilket ger dig möjlighet att dela med dig av din kunskap och bidra till framtidens arbetsterapeuter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av att arbeta inom neurologi är meriterande men vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, samarbetsförmåga och lösningsfokuserat arbetssätt. Flexibilitet och engagemang är egenskaper vi värdesätter högt.Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Har du frågor om hur det är att jobba hos oss eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
