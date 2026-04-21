Arbetsterapeut med inriktning mot Funktionsstöd och Socialpsykiatri
2026-04-21
Kommunrehab i Mariestad är en enhet inom äldre- och omsorgsförvaltningen som består av åtta arbetsterapeuter, åtta fysioterapeuter samt två rehabassistenter.
Nu är det dags att utöka vårt härliga team och vi söker därför en arbetsterapeut med inriktning mot Funktionsstöd och Socialpsykiatri.Inriktningen innebär att du arbetar nära personer som behöver stöd i sin vardag på grund av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.
Är du en lyhörd och positiv person med god samarbetsförmåga? Vill du arbeta i ett rehabteam med god sammanhållning och där vi är engagerade för de patienter vi hjälper? Då kan det vara dig vi letar efter!
Som arbetsterapeut ingår du i rehabteamet och ansvarar för ADLbedömningar och därtill följande åtgärder för personer inom hemsjukvård, LSSverksamhet, socialpsykiatri och även på vård- och omsorgsboenden samt korttidsavdelning. Du kommer att verka inom samtliga dessa områden, även om din huvudsakliga inriktning är mot Funktionsstöd och Socialpsykiatri.
Arbetet bedrivs i huvudsak i patientens hem där du främst kommer att arbeta med personer inom funktionsstöd och Socialpsykiatri, där fokus ligger på att stödja individens delaktighet, självständighet och återhämtning.
I arbetet ingår även förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, träning i aktivitet, intygsskrivning och hjälp med ansökan till bostadsanpassningar inom hemsjukvård och särskilt boende. Vi arbetar även med handledning och utbildning för omvårdnadspersonal.
Tillsammans med fysioterapeut tilldelas du ett ansvarsområde inom kommunen. Stor del av arbetet bedrivs genom teamarbete med även andra professioner såsom rehabassistenter, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, biståndsbedömare och enhetschefer.
Vårt erbjudande
Som ny medarbetare får du en mentor för att göra starten trygg och säker. Vi har god gemenskap och bra arbetsklimat på arbetsplatsen vilket gör det lätt att trivas här! En arbetsdag hos oss börjar med att vi träffas en kort stund för att fördela och prioritera arbetsuppgifterna tillsammans.
Vi utgår från Kommunrehabs lokal på sjukhuset i Mariestad tillsammans med fysioterapeuter och rehabassistenter. Arbetet är på dagtid måndag-fredag. Friskvårdsbidrag och flextid finns.
Hos oss har du möjligheter att påverka ditt arbete, vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad arbetsterapeut och gärna ha erfarenhet av yrket. Erfarenhet av arbete inom LSS, socialpsykiatri eller med personer med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar är meriterande.
Vi söker dig som är kommunikativ och tycker om att samarbeta med kollegor och andra personer både internt i kommunen men också externt. Andra personliga egenskaper vi värdesätter är lyhördhet, engagemang samt god förmåga att planera och ta egna beslut. Vi tänker oss att du vill utvecklas i din yrkesroll i ett arbete där du möter patienter med varierande diagnoser.
B-körkort är ett krav för tjänsten medan tidigare arbetserfarenhet inom vården är meriterande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande begär vi följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmet med äldre eller personer med funktionsnedsättning"
Välkommen att bli en del av oss!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319678".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
542 86 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen
Fysioterapeut och fackligt ombud
Ida Ahl ida.ahl@mariestad.se 0501 - 75 63 96
