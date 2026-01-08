Arbetsterapeut med inriktning hand-rehabilitering
2026-01-08
Vad vi söker
Vi söker nu efter 1 ny arbetsterapeut/handterapeut till vårt team på Sportrehab Domkyrkan. En möjlighet för dig som är intresserad av att utvecklas och vara med att utforma framtidens vård tillsammans med oss.
Vi har idag arbetsterapeuter specialiserade på antingen handrehabilitering eller psykisk hälsa, viss möjlighet att jobba med alla typer av patienter kan också finnas.
Du bör vara en självständig arbetsterapeut som tycker det låter spännande att arbeta inom en växande organisation i ständig utveckling. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, gärna inom primärvårdsrehab. Meriterande om du har erfarenhet och intresse av handrehabilitering. Som person är du positiv och lösningsorienterad. Du är självständig men också samarbetsvillig, har god förmåga att planera och organisera dina arbetsdagar och arbetsuppgifter och skapar gärna nya, goda sociala relationer och kontakter. Då vi har ett idrottsmedicinskt fokus ser vi gärna att du har erfarenhet eller intresse för idrott eller träning i något avseende.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetsvardag på Sportrehab
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att ta emot och behandla patienter med besvär i hand eller armbåge men kan även innefatta övriga arbetsterapeutiska insatser i primärvård i varierande omfattning mycket styrt av ditt intresse. Utåtriktat arbete i form av kontaktsökande och spridande av Sportrehabs och din egen profil och kompetens i syfte att öka patientinflödet allmänt till Sportrehab men även med specifika målgrupper till dig själv förekommer också.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till Sportrehab Domkyrkan men det kan även innebära visst arbete vid någon av våra andra enheter.
Du kommer att få utbildning och stöd av våra mycket kompetenta medarbetare och erfarna specialister inom handrehabilitering eller psykisk hälsa om det blir aktuellt.
Du kommer få mycket stöd till vidareutbildning inom arbetsterapi och idrottsmedicin. Sportrehab har som ambition att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för evidensbaserad vidareutveckling inom idrottsmedicinsk rehabilitering. 8 stycken doktorsavhandlingar har presenterats från Sportrehab och 6 till är på gång. Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-diskussioner för att bredda våra medarbetares kompetens. Vi håller varje år ett antal öppna kurser om idrottsmedicinsk rehabilitering. Under åren har Sportrehab genomfört ett 50-tal kurser.
Om Sportrehab
Vi är ett team bestående av ca 50 fysioterapeuter, 7 arbetsterapeuter/handterapeuter och 1 ortoped som framför allt är inriktade mot idrottsmedicinsk rehabilitering av patienter med muskuloskeletala besvär. Sportrehab har över 35 års erfarenhet av idrottsmedicinsk primärvårdsrehabilitering och forskning/utveckling. Sportrehab har som ambition att vara leda utvecklingen av idrottsmedicinsk rehabilitering i Sverige. Vi strävar efter att alltid hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i vår kliniska vardag. Vi har ett mycket bra samarbete med läkare och andra fysioterapeuter runtom Göteborg. Vi har idag 3 st rehabenheter i Göteborg med välutrustade gym för all tänkbar idrottsmedicinsk rehabilitering och träning.
Vi har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
