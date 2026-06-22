Arbetsterapeut med handkompetens till Högdalen Rehab
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2026-06-22
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Rehab Södra är en resultatenhet inom SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, och har avtal att bedriva primärvårdsrehabilitering på fyra enheter; Högdalen Rehab, Farsta Rehab, Södermalm Rehab samt Dalen Rehab med tilläggsuppdrag Neuroteam. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktorer och administrativ personal, totalt ca 130 medarbetare.
På Högdalen Rehab arbetar 16 personer varav 4 är arbetsterapeuter. Vi är ett härligt gäng med bred kompetens som gärna delar med oss av kunskap och erfarenhet, hjälps åt när det behövs och har nära till skratt. Ditt arbete kommer att präglas av patientens fokus, arbetsglädje och inställningen att alla människor är lika mycket värda. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i primärvården träffar du patienter i alla åldrar med stor variation av diagnoser, funktions- och aktivitetsnedsättningar samt från olika kulturer.Du får gärna ha erfarenhet av och nyfikenhet på bredden i primärvårdsuppdraget.
Det aktuella uppdraget är delat mellan handmottagning och hemrehabilitering i team med fysioterapeut eller på egen hand. Arbetsuppgifterna består bl a av aktivitets- och funktionsbedömning, träning, råd och stöd om egenvård, förskrivning av hjälpmedel, bedömning och anpassning av bostad och närliggande miljö. På handmottagningen träffar du patienter med artros, kontrakturer, frakturer, överbelastningsskador eller andra handrelaterade skador och diagnoser.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du gillar bredden i primärvårdsuppdraget, är van att arbeta självständigt och flexibelt samt uppskattar att samarbeta med andra professioner.Du är trygg i din roll som arbetsterapeut och har god förmåga att prioritera ditt arbete.Du har helhetssyn och ser resurser där andra ser hinder.Glatt humör och en god portion humor är egenskaper som kommer att få dig att trivas hos oss!
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Förmåner:
Vi har regelbundna internutbildningar och månar om vår gemensamma utveckling.Hos oss erbjuds du en gedigen introduktion och en mentor under din första tid. Vi tillämpar flextid och du har möjlighet att till viss del styra dina arbetstider
Friskvård på arbetstid samt generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år. En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Individuell lönesättning. Fri sjukvård inom öppenvården upp till högkostnadsskyddet. Extra ersättning vid föräldraledighetKvalifikationer
Leg arbetsterapeut med kandidatexamen
Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av handrehabilitering
Erfarenhet och intresse av arbete med minnesutredningar, struktur och aktivitetsbalans samt aktivitets- och funktionsbedömningar är meriterande
B-körkort är ett krav
Svenskakunskaper motsvarande minst nivå C1 är ett krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid 40 tim/vecka med flexibla arbetstider. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Information om tjänsten lämnas av:
Marie Mossfeldt 072-222 23 98
Epost: marie.mossfeldt@regionstockholm.seFacklig kontakt
Michael Sahlin, Sveriges arbetsterapeuter, 08-50748882
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Gullmarsplan 17 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Södra Kontakt
Marie Mossfeldt marie.mossfeldt@regionstockholm.se Jobbnummer
9972931