Arbetsterapeut intresserad av neurologi sökes till Södersjukhuset
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2026-06-29
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Arbetsterapi- och fysioterapienheten (AFE) är en egen enhet som sedan första januari 2026 tillhör verksamhet Hälsoprofessioner. AFE försörjer alla Södersjukhusets verksamheter med arbetsterapi- och fysioterapi. På AFE arbetar cirka 15 arbetsterapeuter och 35 fysioterapeuter. Vi är organiserade med två rehabchefer, en för arbetsterapeuterna och en för fysioterapeuterna, samt tre enhetsledare som ansvarar för daglig drift av fyra kompetensområden. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår neurologiska avdelning. Arbetsuppgifterna består av att göra arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder inom ramen för akut neurologi i slutenvård. Där arbetar arbetsterapeuten med bedömning av personlig vård, kognition, hand och funktion samt åtgärder kopplat till din bedömning. Detta innefattar ADL-träning, förskrivning av hjälpmedel, handträning och uppföljning av patientens rehabilitering/eftervårdsbehov. Då vi har ett stort samarbete med Karolinska Institutet kan studenthandledning av termin 4 förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av akuta neurologiska sjukdomar såsom hjärnblödningar, stroke, ALS och guillain-barrés syndrom.
Kompetenskrav:
Legitimerad arbetsterapeut
Meriterande:
Erfarenhet inom neurologi
Magister/Masterexamen, Specialistexamen
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset, Arbetsterapi och Fysioterapienheten Kontakt
Enhetschef
Louise Sandberg louise.sandberg@regionstockholm.se 0725694308 Jobbnummer
9982795