Arbetsterapeut inom Smärt- och Rehabiliteringsmedicin
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2025-09-24
Brinner du för rehabilitering och vill arbeta i en verksamhet med hög kompetens för patienternas bästa? Då är det kanske dig vi söker.
Hos oss får du möjlighet att bidra till att förbättra livskvaliteten för patienter med ryggmärgsskador, hjärnskador, smärtproblematik och andra komplexa tillstånd. Vi söker dig som vill utvecklas i en stimulerande miljö där forskning, utbildning och kliniskt arbete möts.
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, trötthet och Ehlers Danlos syndrom. Kliniken har 14 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har en specialiserad öppenvårdsverksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar även konsultativt gentemot andra enheter.
Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet. Vi arbetar för ett nära samarbete med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Vi har även utredningsverksamhet kopplat till försäkringsmedicin och trafikmedicin. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering. Forskning och utveckling utgör en betydelsefull del i klinikens arbete.
Vi har en öppen och inbjudande kultur där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra.
Publiceringsdatum2025-09-24
I våra interprofessionella team ingår, förutom arbetsterapeuter: fysioterapeuter, psykologer, logopeder, kuratorer, dietist, sjuksköterskor, undersköterskor/rehabassistenter, rehabinstruktör och läkare.
Arbetsterapeuten ingår som en naturlig del i teamet. Ett brett spann av arbetsuppgifter förekommer, från insatser på funktionsnivå vid till exempel handrehabilitering och kognitiv rehabilitering till insatser för förbättrad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. Bedömning, behandling, träning och hjälpmedelsförskrivning är aktuellt.
Vi har långa, återkommande vårdkontakter med våra patienter. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet och med kollegor på kliniken. Du kommer att ha kontakt med externa partners såsom kommuner, Hjälpmedelsservice och Försäkringskassan. Handledning och stöttning av kollegor på andra enheter är en viktig del av arbetet. Administrativa uppgifter innefattar bland annat dokumentation i journalsystemet Cosmic, samt intygsskrivande för t.ex. bostadsanpassning och personlig assistans. Tyngdpunkt och inriktning på insatserna varierar mellan de olika delarna av verksamheten.
Arbetsgrupp
Totalt arbetar 17 arbetsterapeuter vid kliniken, flertalet med lång erfarenhet inom området. Gruppen har en bred kompetens inom arbetsterapi, där vissa har fördjupad kompetens inom något område som ryggmärgsskador, smärta, hjärnskador och/eller arbetsinriktad rehabilitering.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut med intresse för samt erfarenhet inom neurologisk rehabilitering och/eller smärtrehabilitering. Det är meriterande om du har erfarenhet av teamarbete kring patienter med en komplex problematik och du får gärna ha specifik erfarenhet från arbete med ryggmärgsskadade personer. Vi önskar att du har några års arbetslivserfarenhet. Magisterexamen eller annan vidareutbildning är också meriterande. Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Arbetet bygger på nära samarbete i teamet och du ser teamarbete som en självklarhet och arbetar bra tillsammans med andra professioner. Då behov och förutsättningar snabbt kan skifta så har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheterna i förändringar. Du kommer att ställas inför problem där det inte finns någon självklar lösning vilket gör att du behöver kunna komma med nya idéer och angreppssätt, du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet är centralt för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt.
Anställning och information
Annonsen avser två tjänster, båda är tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Placering kan bli aktuell i öppenvård eller slutenvård.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock kommer tjänsten att tillsättas först efter sista ansökningsdag.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken Kontakt
Arbetsterapeut Malin Kankare malin.kankare@regionostergotland.se 010-1031535 Jobbnummer
9525323