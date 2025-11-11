Arbetsterapeut inom neurorehab öppenvård | Tiohundra
Nu söker vi en arbetsterapeut till vårt neurorehabteam i öppenvården.
Vill du arbeta i en glad och öppen arbetsgrupp med kompetenta kollegor? Vi välkomnar dig som tycker det är roligt att arbeta med patienter med neurologiska sjukdomar i öppenvården. Läs mer på vårt instagramkonto tiohundrarehabPubliceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Bedömning, behandling och utvärdering av patienter med sjukdomar och patienter med sjukdomar och problem från nervsystemet (främst stroke, men även andra neurologiska sjukdomar förekommer)
Handledning av studenter
Som arbetsterapeut hos oss har du ett nära samarbete med flera olika professioner och arbetar teambaserat. Du utför ditt arbete såväl på poliklinisk mottagning som via hembesök inom vår vidsträckta kommun. Här arbetar du dagtid, måndag till fredag. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas inom handledarrollen. Du får en individuellt anpassad introduktion och du har alltid erfarna kompetenta kollegor att bolla med.
Om vårt erbjudande:
I denna roll kan vi erbjuda flexibla arbetstider. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad arbetsterapeut
Körkort och körvana, kunna köra manuell växellåda
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från rehabilitering inom neurologi
Vidareutbildning såsom magister eller specialist
För att passa i rollen som arbetsterapeut hos oss är det viktigt att du är flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp. Du bör också vara intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med oss och är inte rädd för nya utmaningar eller hugga tag där det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utifrån att visst arbete sker i team söker vi dig som trivs med det och har en god samarbetsförmåga. Du vill bidra till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar, uppskattar och lär av varandra.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
På rehabenheten är vi idag flera sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer med mångårig erfarenhet av rehabilitering i öppenvård. Vi jobbar i en flexibel digital miljö där kreativiteten flödar. Vår enhet har uppdrag mot sjukhuset, öppenvården, hemrehabilitering samt särskilda boenden så vår kompentens på enheten är bred och stor. Vi tar vårt uppdrag i att handleda studenter på största allvar och utmanar dem och oss i att utveckla vården framåt.
Vi jobbar med utveckling och digitalisering och ser möjligheter till förbättringar och vågar testa!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
